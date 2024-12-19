Протопопов Алексей
|19.12.2024
|МТС оцифровала образовательный процесс Красноярского государственного медицинского университета 1
|03.09.2024
|С владельца Qiwi требуют 22,4 миллиарда 1
Протопопов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
|ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
|АСВ - Агентство по страхованию вкладов 95 1
|Егошин Сергей 55 1
|Протопопов Андрей 27 1
|Благирев Алексей 24 1
|Никонова Елена 6 1
|Сиротина Оксана 3 1
|Машенков Алексей 1 1
|Солонин Сергей 104 1
|Иванов Алексей 131 1
|Соловьев Алексей 88 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
|Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1648 1
|Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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