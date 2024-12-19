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МТС оцифровала образовательный процесс Красноярского государственного медицинского университета

МТС сообщает о переводе одного из крупнейших вузов Красноярского края на отечественную онлайн-платформу «МТС Линк». С помощью цифрового решения МТС сотрудники Красноярского государственного медицинского университета имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого смогут проводить дистанционные лекции и занятия для студентов, а также организовывать онлайн-конференции и межвузовские форумы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С помощью «МТС Линк» преподаватели КрасГМУ могут в режиме онлайн проводить лекции, вебинары, научно-практические конференции, к которым одновременно могут подключиться до 5000 слушателей и 30 спикеров. Кроме того, университет сможет организовывать онлайн-семинары, практикумы и административные совещания с участием 200 спикеров.

Возможности «МТС Линк» позволяют не только вести занятия в онлайн- и гибридном формате, но и повышать вовлеченность будущих медиков с помощью интерактивных инструментов: онлайн-досок, опросов, голосований. Для преподавателей КрасГМУ доступна выгрузка полной статистики по посещаемости и активности участников, в том числе данные о времени их пребывания в онлайне. Более того, если студент свернет окно с конференцией, чтобы смотреть видео в соцсетях или переписываться в чатах, преподаватель об этом узнает.

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«Гибридный формат обучения, сочетающий онлайн- и оффлайн-занятия — уже привычная для студентов и преподавателей реальность, наша задача — сделать ее более комфортной и современной. «МТС Линк» уже используют в работе учебные заведения и государственные учреждения из разных регионов России, и мы рады, что внедрение нашего сервиса в Красноярском государственном медицинском университете, который в этом году вошел в десятку сильнейших медицинских вузов страны, позволило модернизировать учебный процесс и усилить направление онлайн-образования», — отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

«В нынешних реалиях применение цифровых технологий при подготовке врачей имеет свои особенности. С 1 сентября 2024 г. вступило в силу постановление правительства России об утверждении правил применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ. Одним из его пунктов является требование — все используемые при обучении сервисы видеосвязи должны состоять в реестре отечественного программного обеспечения. Поэтому внедрение разрешенного отечественного ПО очень важно. В подготовке врачей многие умения и навыки могут быть получены только в очной форме обучения. Однако дистанционное обучение сегодня интенсивно развивается. Это и работа на симуляторах, интерактивные дистанционные мастер-классы, технологии объемной визуализации и так далее. Мы нередко слышим от студентов, что они хотели бы видеть больший объем дистанционных образовательных технологий. Речь, например, о видеоресурсах, ведь они дают возможность вернуться к определенному моменту, переслушать и пересмотреть материал для лучшего усвоения», — сказал ректор Красноярского государственного медицинского университета имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого Алексей Протопопов.

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