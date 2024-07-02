Qiwi без объяснений выгоняют с Nasdaq

Администрация Nasdaq приняла решение прекратить листинг акций платежной системы Qiwi. До этого администрация биржи, наоборот, одобрила план реструктуризации компании, предполагающий возобновление торгов акциями компании в случае ее ухода из России.

Делистинг акаций Qiwi

Администрация американской биржи Nasdaq приняла решение о делистинге акций платежной системы Qiwi. Об этом говорится в сообщении Qiwi, размещенном на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).

В уведомлении Nasdaq указывается, что даже если компания соответствует критериям листинга, администрация биржи вправе принять решение о делистинге, если, по ее мнению, некоторые события и обстоятельства делают его продолжение нецелесообразным. О каких конкретно обстоятельствах идет речь, не сообщается.

У Qiwi есть 15 дней на подачу апелляции на данное решение, и компания рассматривает такую возможность. Также компания рассматривает влияние делистинга с Nasdaq на имеющийся у Qiwi вторичный листинг на Московской бирже.

Как Qiwi выходила на биржи и уходила с них

Платежная система Qiwi провела IPO (первичное размещение акций) на Nasdaq в 2013 г., а позднее компания вышла также на Московскую биржу.

© Primakov / Фотобанк Фотодженика Nasdaq приняла решение прекратить листинг акций платежной системы Qiwi

Весной 2022 г. торги акциями Qiwi на Nasdaq были приостановлены. Такая же судьба ждала большинство компаний с российскими корнями, имевших листинг на западных фондовых площадках.

В 2023 г. администрация Nasdaq приняла решение о делистинге акций Qiwi. Однако компания подала апелляцию и представил план реструктуризации, предполагающий уход из России. Летом 2023 г. администрация Nasdaq его одобрила.

Продажа российского бизнеса и дальнейшие проблемы

В начале 2024 г. АО «Киви», российское подразделение Qiwi, было продано бывшему гендиректору компании Андрею Протопопову. Сумма сделки составила 23,75 млрд руб., она предполагает рассрочку в течение четырех лет.

На Россию приходилось 89% выручки Qiwi. У Qiwi остался бизнес, связанный с платежными терминалами в Казахстане, а также финтех-сервисы в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и в других странах.

Вскоре после этого Центробанк отозвал лицензию у «Киви-банка», входившего в АО «Киви» и обслуживавшего расчеты компании. В банке была введена временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ), позднее был удовлетворен иск о ликвидации «Киви-банка».

Работа платежных терминалов и электронных кошельков Qiwi была прекращена. Торги акциями Qiwi на Московской бирже были продолжены, но администрация биржи исключила акции компании из 11 бенчмарков и перевела акции на третий уровень листинга.

Позднее Bank Of New York Mellon сообщил о намерении прекратить выполнение функций банка-депозитария для программы американских депозитарных расписок (ADR), в виде которых акции иностранных торгуются на американских фондовых площадках.

Если Qiwi не найдет новый банк-депозитарий, ее программа ADR будет прекращена. Теперь уже речь идет об окончательном делистинге акций Qiwi с Nasdaq.

Не исключено, что Nasdaq приняла решение о делистинге Qiwi в связи с событиями вокруг платежной системы в России, а также в связи с действиями Bank Of New York Mellon.

Финансовые показатели Qiwi

Выручка Qiwi в 2023 г. без учета России составила 7,2 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) составил 1,15 млрд руб., скорректированный показатель чистой прибыли составил 1,267 млрд руб.