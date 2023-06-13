Qiwi вернут на Nasdaq в обмен на уход из России

Qiwi получила возможность возобновить торги своими акциями на бирже Nasdaq. Но для этого компании нужно будет разделить свой бизнес на российский и международный. За пределами России значимые операции у Qiwi есть в Казахстане (электронные валюты) и в Испании (цифровой маркетинг).

Nasdaq удовлетворила апелляцию Qiwi

Платежная система Qiwi объявила об удовлетворении администрацией американской биржи Nasdaq апелляции на решение о делистинге акций компании. Условием продолжения листинга является разделение бизнеса компании на российский, которым займется АО «Киви», и международный (Qiwi plc).

У Qiwi plc уровень дохода от операций в России должен быть менее 5%. Согласно поставленным Nasdaq условиям, к 30 июля 2023 г. Qiwi должна завершить выделение российских активов в АО «Киви».

К 30 августа 2023 г. должно быть завершено завершено выделение АО «Киви» из структуры Qiwi plc, а также подготовлена обновленная финансовая отчетность Qiwi. Для этого потребуются получение разрешений от регулирующих органов, включая Центробанк. К 11 сентября Qiwi должна представить в Nasdaq отчет о проделанной работе, после чего торги акциями компании могут возобновиться.

Фото: © mobilinchen / Фотобанк Фотодженика Qiwi сможет возобновить торги своими акциями на бирже Nasdaq, но для этого ей придется разделить бизнес на российский и международный

«В это беспрецедентное время компания продолжает действовать в интересах всех заинтересованных сторон, включая акционеров, инвесторов, клиентов, продавцов, деловых партнеров, сотрудников, - заявили в компании. - Разделение российского и международного бизнеса Qiwi является для нас логичным и планомерным шагом с учетом текущей экономической и геополитической ситуации. Развитие АО «Киви» в России не будет зависеть от требований иностранных юрисдикций. QIWI Plc получит большую свободу и мощный импульс для развития, включая органический рост и покупку других бизнесов, что создаст предпосылки для справедливой оценки компании на международных рынках».

Как развивался бизнес Qiwi

Qiwi была основана в 2008 г. путем слияния сетей платежных терминалов ОСМП и E-port. Основной сферой деятельности компании были терминалы экспресс-оплаты и электронные кошельки. Компания также активно пыталась развиваться зарубежом, запуская терминальные сети в странах СНГ, Прибалтики, Восточной Европы, Индии, Китае, Юго-Восточной Азии, США, ЮАР, странах Африки и Латинской Америки. Также планировалось эмитировать электронные кошельки зарубежом.

В 2013 г. Qiwi провела IPO (первичное размещение акций) на бирже Nasdaq. К этому моменту от большинства терминальных сетей зарубежом было решено отказаться. Также компания отказалась от планов экспансии зарубеж электронных кошельков.

В 2015 г. Qiwi купила системы денежных переводов Contact и «Рапида». В последние годы компания диверсифицируют свой бизнес: были приобретены платформа цифрового маркетинга Floctory, платформа для управления медиа и контент-кампаниями RealWeb, SaaS-платформа для таксопарков и водителей такси Taxiagregator, запущена цифровая факторинговая платформа для малого бизнеса Rowi.

Согласно отчету Qiwi, помимо России, компания развивает электронные кошельки в Казахстане. Платформа Floctory, помимо России, работает в Испании. Также сети платежных терминалов компании есть в Казахстане, Молдавии и Белоруссии, RealWeb работает в Латвии и Армении, дочерние предприятия, связанные с электронной коммерцией, есть в США и ОАЭ.

Проблемы российских компаний с западными фондовыми биржами

В конце февраля 2022 г. сразу после начала специальной военной операции России на Украине западные фондовые площадки приостановили торги акциями большинства компаний с российскими корнями. Так, Nasdaq, помимо Qiwi, приостановил торги акциями Yandex (владелец российского «Яндекса»), маркетплейса Ozon, рекрутинговой платформы HeadHunter и разработчика мобильных игр Nexters.

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Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) приостановили торги акциями «Мобильных телесистем» (МТС) и маркетплейса в сфере недвижимости ЦИАН. Лондонская фондовая биржа (LSE) присотановила торги акциями интернет-холдинга VK и АФК «Система» (основной акционер МТС).

Затем в России был принят закон, обязывающий российские компании прекратить обращение своих ценных бумаг зарубежом. Правда, он касается только тех компаний, которые проводили IPO зарубежом через свои российские юридические лица. После этого МТС и АФК «Система» провели делистинг с NYSE и LSE соответственно.

В феврае 2023 г. Nasdaq и NYSE приняли решение окончательно прекратить листинг акций Yandex, Ozom, HeadHunter, Qiwi и ЦИАН. Все из упомянутых компаний подали апелляции на эти решения. Апелляция Ozon была отклонена.

Уход из России в обмен на возвращение на Nasdaq

Апелляция Yandex, наоборот, была удовлетворена. Но, как и в случае с Qiwi, Nasdaq поставил условием разделение бизнеса на российский и международный. Планируется, что российские бизнес «Яндекс» будет передан в отдельную структуру, контроль над которой получит менеджмент. Затем в российский «Яндекс» будет привлечена группа инвесторов.

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У головной структуры Yandex останутся активы, связанные с беспилотным транспортом, большими данными, облачными технологиями и образовательными платформами. Также Nasdaq возобновил торги акциями Nexters: это стало возможным после того, как компания покинула Россию.