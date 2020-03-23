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Вышла новая версия российской среды исполнения Java Liberica JDK

Системное ПО ИТ в госсекторе

Bellsoft объявил о выпуске нового релиза программного продукта Liberica JDK 14 (Java Development Kit). Это шестой релиз российской среды исполнения Java за прошедшие два с половиной года. Он выпущен синхронно с новым релизом Oracle Java SE. Отечественная новинка позволит предприятиям с госучастием, министерствам и ведомствам воспользоваться новыми возможностями JDK 14 для разработки и запуска своих Java-приложений. Дополнительно в Liberica JDK 14 расширена поддержка российских операционных систем.

Новая функциональность JDK 14 поможет разработчикам быть еще продуктивнее. Изменения затрагивают четыре области: программный интерфейс, производительность, удобство эксплуатации и поддержку платформ. Кроме того, в новой версии добавлены языковые расширения Java для Switch-выражений и для работы с дата-классами с помощью Records, появился новый API для непрерывного мониторинга виртуальной машины через JDK Flight Recorder, а сборщик мусора с малой задержкой Z Garbage Collector теперь поддерживается на macOS и Windows.

«Ускорение выпуска нового функционала Java и переход на шестимесячные релизы позитивно повлияли на развитие технологии и экосистемы. И нам в Bellsoft в России приятно быть в числе самых активных участников OpenJDK сообщества наравне с мировыми лидерами, – сказал Александр Белокрылов, генеральный директор Bellsoft. – Если раньше разработчикам приходилось ждать три года, чтобы получить стабильную версию среды исполнения Java, то сегодня можно назвать разработку итеративной и динамичной. JDK 14 – хороший пример, как обновленные языковые конструкции сначала попадают в OpenJDK как preview-функциональность, проходят апробирование и доработку, основанные на отзывах сообщества разработчиков, и через несколько версий становятся постоянными. И мы рады предложить российским предприятиям с госучастием, министерствам и ведомствам как новый релиз Liberica JDK 14, так и всестороннюю техническую поддержку среды исполнения Java в соответствии с требованиями цифрового суверенитета».

Помимо добавления новой функциональности от релиза к релизу среда исполнения Java избавляется от устаревших частей. Например, в JDK 14 прекращается поддержка одного из сборщиков мусора Concurrent Mark Sweep (CMS) GC и некоторых других уже не используемых возможностей.

Вместе с выпуском Liberica JDK 14 расширено взаимодействие с российскими операционными системами: помимо поддержки Astra Linux добавлен упрощенный способ установки Liberica JDK на Alt Linux. Компания Bellsoft разработала подключаемое расширение репозитория Sisyphus (Сизиф), который поддерживается ОС «Альт», благодаря чему облегчается установка и обновления Liberica JDK для пользователей этой операционной системы.

Liberica JDK 14 поставляется в трех вариантах: Full, Standard и Lite, что позволяет применять оптимальный набор компонентов и сохранять вычислительные ресурсы. Версия Full включает в себя полный набор компонентов и дополнительные пакеты, такие как OpenJFX, MinimalVM, Device Input-Output API на некоторых платформах. Версия Standard подходит для большинства применений OpenJDK на десктопах и серверах. Lite версия – самая компактная, она предназначена для высокоплотного развертывания контейнеризованных приложений и позволяет наиболее эффективно использовать ценные ресурсы облачных сервисов. А оптимизация для работы в облаке расширяет применение российской среды исполнения Java в современных cloud-native приложениях, популярность которых растет с каждым днем.

Liberica JDK, среда разработки и запуска приложений Java SE, включена в реестр российского ПО, допущена ФСБ для использования с сертифицированными криптографическими средствами и протестирована на совместимость с ведущими российскими поставщиками операционных систем.

Все дистрибутивы верифицированы на соответствие стандарту Java SE и имеют лицензию Oracle на Technology Compatibility Kit (TCK). Таким образом обеспечивается необходимый уровень качества, компетенций и технической поддержки, отвечающий требованиям цифрового суверенитета.

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