JVM ZGC Z Garbage Collector
УПОМИНАНИЯ
|18.08.2025
|Вышел релиз Axiom JDK Express на JVM 21 для ускорения Java-приложений без миграции 1
|23.03.2020
|Вышла новая версия российской среды исполнения Java Liberica JDK 1
|19.03.2020
|Oracle представила Java 14 1
JVM и организации, системы, технологии, персоны:
|Oracle Corporation 6792 2
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2224 1
|Bellsoft - БеллСофт 53 1
