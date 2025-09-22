Получите все материалы CNews по ключевому слову
Java Flight Recorder JDK Flight Recorder JFR
УПОМИНАНИЯ
|22.09.2025
|Вышел релиз российской Java-платформы Axiom JDK Pro 25 с поддержкой до 2034 года 1
|23.03.2020
|Вышла новая версия российской среды исполнения Java Liberica JDK 1
|19.03.2020
|Oracle представила Java 14 2
|12.03.2015
|Oracle выпустила Java Development Kit 8, Update 40 1
Java Flight Recorder и организации, системы, технологии, персоны:
|Oracle Corporation 6807 3
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2279 1
|Bellsoft - БеллСофт 53 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385236, в очереди разбора - 730639.
Создано именных указателей - 183385.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.