Java Flight Recorder JDK Flight Recorder JFR


УПОМИНАНИЯ


22.09.2025 Вышел релиз российской Java-платформы Axiom JDK Pro 25 с поддержкой до 2034 года 1
23.03.2020 Вышла новая версия российской среды исполнения Java Liberica JDK 1
19.03.2020 Oracle представила Java 14 2
12.03.2015 Oracle выпустила Java Development Kit 8, Update 40 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Java Flight Recorder и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6807 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2279 1
Bellsoft - БеллСофт 53 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3302 1
OpenJDK Community 11 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70874 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4449 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2881 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2149 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10901 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25551 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9586 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9705 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14417 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 795 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6040 1
SHA - Secure Hash Algorithm - алгоритм криптографического хеширования - SHA-1 и SHA-2 81 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12081 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26665 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14212 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30522 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5757 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1391 1
Маркировка - Marking 1181 1
Утилизация мусора - Умные мусоросборщики - решения в сфере управления логистикой по вывозу отходов 66 1
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 491 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1504 1
Java Community Process - JCP 37 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16718 1
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 152 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2661 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31358 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55381 1
Apple macOS 2186 3
Oracle Java - язык программирования 3287 3
Oracle Java Development Kit - JDK 189 3
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 131 3
JavaFX - OpenJFX 32 2
JVM - ZGC - Z Garbage Collector 3 2
Microsoft Windows 16142 2
Apple - App Store 2975 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3027 1
Linux OS 10649 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 533 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 131 1
BellSoft - Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 40 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 118 1
Oracle TCK - Oracle Technology Compatibility Kit 15 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1522 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1004 1
JavaScript - JS - язык программирования 1292 1
Oracle Java Runtime Environment - Oracle JRE 64 1
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 398 1
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 220 1
Apple Mac App Store 87 1
Saab Georges - Сааб Джордж 9 2
Белокрылов Александр 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 153359 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2863 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 969 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50363 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9779 1
