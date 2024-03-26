Вышел новый релиз Axiom JDK Pro 22, российской платформы Java

Axiom JDK сообщает о выпуске нового релиза отечественной среды разработки и исполнения Java Axiom JDK Pro 22. Обновление предлагает значимые улучшения и прогрессивные возможности по двенадцати направлениям. Они сфокусированы на повышении производительности и надежности, улучшении безопасности и управления ресурсами, а также упрощении процесса разработки. Всего в релиз внесено 313 изменений и 12 JEP с новыми возможностями. Обновление Axiom JDK Pro 22 способствует внедрению инноваций мирового уровня для решения задач технологического суверенитета. Новая версия вышла синхронно с Oracle JDK 22. Об этом CNews сообщили представители Axiom JDK.

Axiom JDK Pro 22 продолжает реализацию фундаментальных улучшений, включенных в Axiom JDK Pro 21, LTS-релиз с долгосрочной поддержкой до 2032 г. Обновление включает новые API для работы с памятью и многопоточностью, оптимизации сборки мусора, инструменты для начинающих Java-разработчиков, а также повышения эффективности и надежности Java-кода. Эти изменения делают JDK 22 более мощной и гибкой платформой для разработки современных приложений. А оптимизация Axiom JDK для облачных и микросервисных сред ускоряет разработку и запуск Java-сервисов.

Платформа Axiom JDK Pro 22 поставляется в трех вариантах: Full, Standard и Lite, что позволяет применять оптимальный набор компонентов и сохранять вычислительные ресурсы. Версия Full включает полный набор и дополнительные пакеты, такие как OpenJFX, MinimalVM, Device Input-Output API на некоторых платформах. Версия Standard подходит для большинства применений на десктопах и серверах. Версия Lite - самая компактная. Она предназначена для высокоплотного развертывания контейнеризованных приложений и позволяет наиболее эффективно использовать ценные ресурсы облачных сервисов.

Дополнительно инженеры Axiom JDK обеспечивают разработчиков инструментами, которые повышают безопасность отечественных Java-приложений. Так Axiom JDK Pro включает готовые конфигурации TLS-сертификатов Минцифры, благодаря которым при TLS-соединениях с сайтами Java-приложения подключаются автоматически. А доверенный репозиторий Java-библиотек, наиболее востребованных отечественной ИТ-индустрией, помогает избегать случайного вредоносного кода за счет использования безопасных библиотек. Исходные коды в них верифицируются с применением инструментов статического анализа кода Svace от ИСП РАН и практик безопасной разработки.

«Новые вызовы требуют от СТО, директоров по ИБ и их команд поиска инструментов, которые оптимизируют разработку и обеспечивают легкую миграцию на отечественное ПО при сохранении непрерывности бизнеса и достижении целей по ИТ-безопасности. Им необходимо выполнять KPI по импортозамещению и мудро использовать инженерные ресурсы, гарантируя при этом безопасность, надежность и производительность критических информационных инфраструктур, большинство из которых построены на Java, — сказал Роман Карпов, директор по стратегии и развитию технологий Axiom JDK. — Мы рады предоставить прогрессивную Java-платформу и инженерную экспертизу для круглосуточной поддержки работы отечественных компаний и государственных сервисов. И гордимся, что услугами и продуктами на платформе Axiom JDK уже пользуются свыше 100 миллионов россиян».

Всего в JDK 22 внесено 313 изменений и 12 JEP с новыми или улучшенными функциями.

Улучшение производительности и надежности

Блокировка областей памяти для G1 помогает сократить время отклика во время сборки мусора при наличии критических областей Java Native Interface (JNI).

Vector API повышает производительность векторных расчетов, которые компилируются в машинные инструкции во время выполнения приложения.

Структурная многопоточность улучшает управление многопоточным кодом и его мониторинг (второе превью).

Упрощение процесса разработки:

Выражения перед вызовом super(…) в конструкторе позволяют сократить код при необходимости вызова дополнительных методов перед вызовом конструктора класса-родителя (превью).

Безымянные паттерны и переменные повышает читаемость кода благодаря замене имен неиспользуемых переменных знаком нижнего подчеркивания _.

Class-File API внедряет стандартный API для обработки файлов классов (превью).

Запуск приложений, состоящих из множества файлов исходного кода, позволяет запускать Java-приложения как набор таких файлов.

Строковые шаблоны обеспечивают безопасное внедрение в Java-строки динамически вычисляемых выражений из фиксированного набора букв (второй превью).

Stream Gatherers позволяет создавать кастомные промежуточные операции с Stream API (превью).

Неявно объявленные классы и main методы экземпляра класса позволяют начинающим Java-разработчикам писать простые программы (второй превью).

Scoped Values позволяет расшаривать неизменяемые данные в рамках одного потока и между потоками (второй превью).

Улучшение безопасности и управления ресурсами:

Foreign Function & Memory API позволяет Java-приложениям безопасно взаимодействовать с кодом вне JVM (третий превью).

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Команда Axiom JDK производит и поддерживает полный стек программных продуктов для разработки и исполнения Java-приложений с обеспечением цифрового суверенитета. Линейка включает среду разработки и исполнения Java Axiom JDK Pro, стандартизованный сервер приложений Libercat, сертифицированные ФСТЭК версии Axiom JDK Certified и Libercat Certified, легковесный Java-контейнер и ряд других технологий. Продукты реализуют современные технологические тренды, входят в реестр российского ПО и создаются в соответствии промышленным процессом разработки безопасного ПО (РБПО). Инженерная команда сформирована из разработчиков OpenJDK с 25-летним опытом развития платформы Java. Среди клиентов — платежная система «Мир» и Система быстрых платежей (НСПК), «Альфа-Банк», Фирма «1С», «Лаборатория Касперского», дочерние компании ПАО «Газпром», Единый ЦУПИС, СПбМТСБ, группа «М.Видео – Эльдорадо» и др.