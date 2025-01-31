Oracle убивает сама себя. Из-за грабительских цен девять из десяти пользователей ее Java бегут к конкурентам

Oracle может потерять девять из десяти лицензионных пользователей своих средств разработки на Java. Всему виной грандиозные изменения в лицензировании, вылившиеся в рост расходов для клиентов Oracle, в особенности корпоративных. Многие уже ищут Java-фреймворки сторонних разработчиков, которых на рынке довольно много.

Пользовательская база редеет

Только один из десяти пользователей Java-фреймворков компании Oracle готовы продолжать работать именно в них. Оставшиеся девять ищут или уже нашли замену, пишет The Register.

Причина тому – новые правила лицензирования, которые Oracle ввела в начале 2023 г. Многие специалисты прогнозировали тогда, что это выльется клиентам Oracle в дополнительные расходы, и что многие из них захотят опробовать альтернативные среды разработки. Судя по всему, эти прогнозы начали сбываться.

О том, что клиенты Oracle массово бегут на другие Java-фреймворки, говорится в отчете об исследовании аналитической компании Dimensional Research. В нем прямым текстом говорится, что процент пользователей Oracle Java, рассматривающих возможность перехода на альтернативные JVM (виртуальные машины Java) или JDK (инструменты разработки Java) на основе открытого кода, увеличился с 72% в 2023 г., когда новые правила лицензирования только вступили в силу, и компании еще не подсчитали, как сильно вырастут их расходы, до 88% в 2024 г.

Что происходит

Аналитики подчеркнули, что в некоторых странах процент желающих отказаться от Java фреймворков Oracle в пользу альтернатив оказался ощутимо выше на фоне других. Самые яркие примеры – Франция (92%) и Германия (95%).

«Это растущее недовольство отражает настоятельную потребность в экономически эффективных альтернативах, которые соответствуют ограниченным ИТ-бюджетам. Модель ценообразования Oracle не только усилила обеспокоенность по поводу доступности, но и побудила организации пересмотреть свои долгосрочные стратегии управления расходами на лицензирование и поддержку Java, что привело к поиску более предсказуемых и устойчивых вариантов», – говорится исследовании Dimensional Research.

Oracle модифицировала правила лицензирования Java-фреймворков в январе 2023 г. Если раньше можно было оплачивать отдельные виды подписок, например, для одного именованного пользователя или одного рабочего места, который стоил от $2,5 в месяц, то теперь доступен только один вид подписки – универсальный минимум за $15. К тому же придется покупать подписку для сего штата компании, а не для отдельных сотрудников, работающих с Java.

Исследовательская компания Gartner на примере абстрактной фирмы со штатом 45 тыс. человек показала, как дорого теперь обходится подписка Oracle. Купить лицензию придется для всех работников, даже тех, кто вообще не связан с программированием. И даже если Oracle продаст лицензию со скидкой 65%, это все равно будет стоить компании $2,8 млн в год.

По подсчетам Gartner, из-за новых правил лицензирования Oracle пользование Java-фреймворками другой абстрактной компании, которая закупает у Oracle 19 тыс. лицензий, обойдется на 117% дороже.

Как мир докатился до такого

Oracle не является создателем Java – как сообщал CNews, она купила все права на него в 2009 г. вместе с компанией Sun Microsystems, заплатив $7,4 млрд. Впервые она представила две новые модели лицензирования для своей коммерческой платформы Java Standard Edition (Java SE) в апреле 2019 г., когда начала взимать лицензионные сборы за ранее бесплатную Java.

В начале 2023 г. назад Oracle изменила свою модель подписки Java SE , перейдя с подписки на пользователя или процессор на подписку на сотрудника. Критики назвали этот шаг «хищническим», поскольку организации, которые мало использовали Java, но имели большое количество сотрудников, могли сильно пострадать от повышения стоимости.

Cуществует ряд заменителей разработок Oracle, включая фреймворк Bellsoft Liberica SDK, IBM Semeru Runtimes (дистрибутив OpenJDK, соответствующий стандартам Java SE) и пр. В России есть собственные отечественные аналоги инструментов Oracle. Для примера, компания Axiom JDK производит и поддерживает безопасный стек технологий для разработки и исполнения Java-приложений. В ее ассортименте есть доверенная среда разработки исполнения Java под названием Axiom JDK Pro, базирующаяся на проекте с открытым исходным кодом OpenJDK и имеющая полноценную поддержку в России. Oracle, к слову, признана банкротом в России.

Также у Axiom JDK есть Libercat – стандартизированный сервер приложений для технологий Java EE (Jakarta EE). Это альтернатива Oracle WebLogic

Помимо этого компания развивает Axiom JDK Certified – среда разработки и исполнения Java, сертифицированную ФСТЭК России для использования на объектах критической инфраструктуры, ГИС и АСУ ТП.

«Эффективность поддержки операционной деятельности - одно из ключевых направлений, куда организации всего мира, включая российских заказчиков готовы инвестировать наравне с внедрением перспективных инновационных технологий, – сказал CNews Роман Карпов, директор по стратегии и развитию Axiom JDK (АО «Аксиом»). – В настоящий момент на отечественном рынке с повышением операционной эффективности и надежности работы приложений на Java технологиях помогает компания Axiom JDK (АО «Аксиом»). Ее инженеры стояли у истоков создания Java и уже на протяжении более 25 лет развивают Java в России. Ключевой особенностью продуктов компании Axiom JDK является покрытие всех потребностей пользователей, поскольку платформа Java является ключевым элементом, но не ограничивается им. Ведь сценариев использования Java огромное количество - от запуска приложений на рабочих станциях пользователей до монолитных и микро сервисных приложений. При этом нельзя забывать про средства разработки - IDE и доверенный репозиторий Java библиотек. Важно, что продукты имеют сертификацию ФСТЭК и являются средством защиты информации, обладая дополнительными функциями безопасности. Например, такие как «зануление памяти», что снижает поверхность атаки».

«За последние два года число клиентов Axiom JDK выросло в 5 раз, причем в 2024 году половину выручки принес сервер приложений Libercat», – добавил Роман Карпов.