BellSoft и VMware объединяют усилия для эволюции OpenJDK

Российская BellSoft объявила о глобальном партнерстве по поддержке среды исполнения Java с компанией VMware, одним из инновационных лидеров по разработке корпоративного ПО. BellSoft предоставляет VMware свой основной программный продукт Liberica JDK для использования клиентами платформы VMware Tanzu. Работая в тесном контакте с сообществом OpenJDK, компании BellSoft и VMware объединяют усилия, чтобы вывести производительность и удобство использования среды разработки и исполнения Java на качественно новый уровень, сохранив при этом ее непревзойденную безопасность. Liberica JDK (Java Development Kit) — это среда разработки и запуска приложений Java на основе OpenJDK, прошедшая тесты Technology Compatibility Kit (TCK) на соответствие стандарту Java SE.

«Вместе с нашими партнерами мы хотим привнести в отрасль абсолютно инновационные идеи, чтобы предоставить клиентам быструю и профессиональную техническую поддержку, высокий уровень доверия и инструменты для обеспечения эталонной безопасности Java-платформы. Мы, российский разработчик, гордимся партнерством с глобальной компанией, предлагающей рынку настолько обширную линейку продуктов, и уверены, что благодаря совместным планам и действиям заслужили признание ведущих экспертов современного ИТ-рынка, — отметил генеральный директор компании BellSoft Александр Белокрылов.

В ходе совместной работы два ведущих разработчика будут улучшать Java-платформу и развивать пользовательское сообщество. Клиенты VMware смогут оценить все преимущества Liberica JDK - ПО с открытым кодом и прозрачной поддержкой. Продукт гарантирует повышенное качество и безопасность во время выполнения при запуске, сборке и администрировании важнейших приложений. Команда технической поддержки Liberica JDK будет обслуживать запросы клиентов VMware и решать любые даже самые сложные задачи, которые могут возникнуть в среде исполнения Java, включая непредвиденные проблемы с безопасностью и производительностью. Теперь у VMware есть надежный партнер, который поможет без промедлений разобраться с запутанными и нетривиальными случаями.