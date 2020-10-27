НИИ «Восход» начал тестировать российскую среду исполнения Java – Liberica JDK – для Единой среды разработки

НИИ «Восход» в рамках создания Единой среды разработки приступил к тестированию дистрибутива Java – Liberica JDK, а также сервера приложений LiberCat, соответствующего стандарту Java EE. Продукты разрабатываются и тестируются российской компанией BellSoft, инженерная техническая поддержка которой упрощает общение разработчиков и позволяет им быстрее решать возникающие задачи за счет отсутствия языкового барьера и высокого уровня погружения в современные технологии с обеих сторон.

Единая среда разработки — собственный проект НИИ «Восход», который базируется на принципах импортозамещения и ориентирован на свободное ПО. Платформа обеспечивает оптимальное решение типовых задач при создании различных государственных информационных систем (управление доступом к данным, управлением процессами, разграничение доступа, интеграция, мониторинг и т. п.), формируя единую программную и информационную среду на базе микросервисной архитектуры. Результаты тестирования Liberica JDK ожидаются уже в начале следующего года.

«Активное применение российских технологий при создании масштабных информационных решений для государства в целом способствует развитию отечественной ИТ-отрасли. Использование российского сервера приложений с полноценной технической поддержкой существенно упростит эксплуатацию и повысит защищенность создаваемых нашим Институтом государственных информационных систем. Кроме того, это позволит импортозаместить такие продукты, как Oracle WebLogic, IBM WebSphere, RedHat WildFly и другие. В итоге у нас появляются возможности для создания и развития независимых программных продуктов в среде Java в защищенном исполнении и в соответствии с требованиями российских регуляторов», – отметил руководитель департамента разработки программного обеспечения НИИ «Восход» Иван Оперчук.