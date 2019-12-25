Подтверждена совместимость ПО «Ред софт» с российской средой исполнения Java

«Ред софт» и BellSoft завершили тестирование российской среды исполнения Java LibericaJDK с операционной системой РЕД ОС и СУБД Ред База Данных. Результаты показали полную совместимость и отражены в двусторонних сертификатах, что позволяет рекомендовать совместное использование операционной системы и базы данных «Ред софт» со связующим ПО LibericaJDK.

«Ред софт» создает и осуществляет комплексные проекты в области хранения и управления данными на основе собственного технологического стека. Продукты компании - операционная система РЕД ОС (семейства Linux) и СУБД Ред База Данных - полностью соответствуют законодательным требованиям информационной безопасности и могут применяться в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до 1 класса включительно, что подтверждается сертификатами ФСТЭК России. Оба решения зарегистрированы в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России.

Liberica JDK – это среда разработки и запуска приложений Java SE, включенная в реестр российского ПО. Программный продукт на основе открытых исходных кодов OpenJDK предназначен для расширенного набора платформ, включая среду исполнения JVM, Mission Control и Flight Recorder. Его производит и поддерживает российская компания BellSoft, входящая в Топ-5 самых активных участников OpenJDK сообщества вместе с Oracle, RedHat, SAP и Google, что позволяет позиционировать BellSoft, как одного из мировых лидеров, развивающих Java. Все дистрибутивы верифицированы на соответствие стандарту Java SE и единственные в России имеют лицензию Oracle на Technology Compatibility Kit (TCK).

«Мы целенаправленно выстраиваем технологическое партнерство с российскими разработчиками ПО с целью предложить рынку комплексные импортонезависимые решения. Совместно с коллегами из BellSoft готовы представить потенциальным клиентам безопасную и сертифицированную платформу для работы с Java-приложениями, которая полностью соответствует требованиям импортозамещения», - сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Мы рады расширению партнерства с «Ред софт». Наша стратегия - поддерживать все популярные платформы, как в мире, так и в России. Мы планомерно расширяем возможности Liberica JDK и инвестируем в тестовые работы на совместимость с ведущими российскими производителями ОС и СУБД, чтобы разработчики и пользователи Java-приложений в России могли быть уверены, что получат необходимый уровень качества, компетенций и технической поддержки, отвечающий требованиям цифрового суверенитета», - отметил Александр Белокрылов, генеральный директор BellSoft.