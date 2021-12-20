Bellsoft выпустила Liberica Administration Center для контроля и аудита инфраструктуры сред исполнения Java

Bellsoft объявила о выпуске нового серверного приложения Liberica Administration Center (LAC) для централизованного управления всеми средами исполнения Java в организации. Система управления ПО обеспечивает контроль и аудит всего корпоративного ландшафта, часто состоящего из тысяч ПК со средами исполнения Java разных производителей. Впервые в проекте OpenJDK стала доступна функция автоматического обновления (автоапдейта), которая поддерживает версии JDK в безопасном состоянии и подсвечивает уязвимости. Аналитика, предоставляемая LAC, – это уникальный инсайт, который поможет компаниям подготовиться к миграции на российские операционные системы при планировании проектов импортозамещения, отмечают в Bellsoft.

Liberica Administration Center собирает данные инвентаризации сред исполнения и разработки Java, установленных в инфраструктуре предприятия, включая информацию о вендорах, версиях JDK, а также Java-приложениях, которые их используют. С выходом LAC корпоративные пользователи получили инструмент для автоматизированного обновления сред исполнения Java в соответствии с требованиями ИТ-специалистов, что дает больше гибкости и одновременно защищает инфраструктуру.

Liberica Administration Center предоставляет следующие возможности: полноценный мониторинг всех сред разработки и исполнения Java организации; аналитический отчет о результатах аудита в различных форматах; управление всеми средами Java из одного окна с опцией автоматизации задач; контроль безопасности и лицензий; своевременные обновления одним щелчком мыши; максимальная защита данных благодаря оповещениям об уязвимостях ПО с вариантами их устранения; интуитивно понятный интерфейс; совместимость с Windows 7+ для десктопов и облака.

«Опасность киберугроз растет, и ИТ-гигиена важна как никогда. Поэтому Java инфраструктура должна поддерживаться в безопасном состоянии при одновременном упрощении процессов и снижении затрат. В крупной компании могут быть разные дистрибутивы с разными версиями, инвентаризацию которых давно не проводили. Liberica Administration Center выполнит аудит, проследит за своевременным обновлением и отсутствием проблем с безопасностью и лицензией. Кроме того, компании смогут подготовиться к переходу на отечественное ПО, если планируют такие проекты, — отметил Александр Белокрылов, генеральный директор Bellsoft. — Мы постоянно работаем над внедрением инновационных идей и гордимся, что создали автоматическое обновление среды разработки и исполнения Java в OpenJDK, которое ранее было доступно только в Oracle Java. Мы приглашаем все заинтересованные организации протестировать демо версию, а инженеров, которые хотят вносить вклад в эволюцию Java, — присоединяться к нашей команде».

LAC — это инструмент для аудита и менеджмента ПО, широкие возможности которого не имеют аналогов на рынке, утверждают в Bellsoft. Компания предлагает протестировать демо-версию продукта. Вместе с LAC организации получают техническую поддержку команды Bellsoft, которая поможет настроить систему под корпоративные нужды и подготовить инфраструктуру к миграции на российские сквозные решения, ядром которых являются связующие технологии Bellsoft — среда исполнения Java Liberica JDK Pro и сервер приложений Libercat.