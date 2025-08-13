Получите все материалы CNews по ключевому слову
Лунев Александр
УПОМИНАНИЯ
Лунев Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Стрелков Сергей 14 1
|Дементьев Андрей 3 1
|Шалагинов Максим 1 1
|Диденко Сергей 23 1
|Мельников Григорий 7 1
|Киселева Елизавета 1 1
|Казиахмедов Эдгар 1 1
|Киреев Клим 1 1
|Кызыл-оол Кежик 1 1
|Щемелинин Вадим 17 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 82 1
|RUSCADASEC 2 1
|TProger 2 1
|Металлоснабжение и сбыт 18 1
|Neftegaz.ru - Нефтегаз.РУ 7 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1042 1
|СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 580 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377709, в очереди разбора - 743169.
Создано именных указателей - 180678.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.