Лунев Александр


УПОМИНАНИЯ


13.08.2025 Интерес россиян к защите детей от мошенников вырос почти вдвое за год 1
19.11.2019 Российские разработчики представили прототипы индустриальных решений на хакатоне КРОК и СИБУР 1
09.06.2012 «Системы и Проекты» построили СЭД и веб-портал взаимодействия с клиентами для «Мосэнергосбыта» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Лунев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1789 1
Cisco Systems 5177 1
Bitfury Group 25 1
Bellsoft - БеллСофт 53 1
Nvidia Corp 3626 1
НТЦ ИРМ - Научно-Технологический Центр ИРМ 46 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1047 1
Системы и Проекты ГК 39 1
Пергам Инжиниринг 6 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 175 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 531 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 477 1
Русагро Группа Компаний 317 1
Северсталь ПАО - Severstal 532 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 324 1
Газпром нефть 649 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 436 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 495 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 258 1
Транснефть 316 1
ФосАгро 135 1
Мосэнерго ПАО 129 1
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 62 1
Уралмеханобр ОАО - Научно-исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых 2 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 104 1
Газпром ПАО 1380 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 214 1
FM Logistic - ФМ Ложистик 18 1
Mars Incorporated 16 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69970 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54545 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32695 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 611 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16034 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3611 1
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 195 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6004 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1738 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12588 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5538 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4237 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9844 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1546 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13025 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5675 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2290 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10966 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12058 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3619 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1529 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2297 1
DRM - Digital Rights Management - IRM - Information Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 406 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 645 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5245 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5546 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30016 1
Oracle Java - язык программирования 3267 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 201 1
Nvidia Jetson Nano - Микрокомпьютер 11 1
BellSoft - Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 40 1
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 21 1
Cisco Kinetic 5 1
Cisco VSM - Cisco Video Surveillance Manager 13 1
Apple iPad 3893 1
Крок Акселератор 3 1
Стрелков Сергей 14 1
Дементьев Андрей 3 1
Шалагинов Максим 1 1
Диденко Сергей 23 1
Мельников Григорий 7 1
Киселева Елизавета 1 1
Казиахмедов Эдгар 1 1
Киреев Клим 1 1
Кызыл-оол Кежик 1 1
Щемелинин Вадим 17 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44751 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18127 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3158 1
Россия - СФО - Новосибирск 4517 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2104 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 723 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 964 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7871 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 210 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1644 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3099 1
Россия - РФ - Российская федерация 151933 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2534 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6474 1
Энергетика - Energy - Energetically 5353 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 663 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5155 1
Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 190 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 82 1
RUSCADASEC 2 1
TProger 2 1
Металлоснабжение и сбыт 18 1
Neftegaz.ru - Нефтегаз.РУ 7 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1042 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 580 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 347 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2533 1
