Inline Technologies перестроила технологическую сеть телеканала ОТР

Inline Technologies обеспечила модернизацию сетевой инфраструктуры технологических систем телеканала ОТР. Целью проекта было обеспечить возможность цифрового вещания телекомпании на всей территории России.

Существующая сетевая инфраструктура не удовлетворяла требованиям по надежности и территориальному охвату. Для функционирования новых систем управления и трансляции цифрового видеосигнала телеканалу было необходимо значительно увеличить пропускную способность каналов передачи данных, а также обеспечить автоматическую синхронизацию эфирного вещания и возможность трансляции в отдаленные регионы страны.

Inline Technologies предложила решение на базе технологии программно-определяемых сетей (SD-WAN) на базе оборудования Fortinet. Компания в том числе полностью спроектировала решение, а также организовала его тестирование и пилотную эксплуатацию контрольных сегментов.

В результате в телекомпании создана защищенная сетевая инфраструктура для 79 региональных передающих центров. Все вещательные узлы могут работать с помощью как проводных, так и беспроводных каналов связи, что обеспечивает гарантированную надежность телетрансляции. Центр управления телеканала в Москве функционирует на базе защищенного кластера межсетевых экранов Fortigate, служб безопасности Fortiguard IPS и управляющего комплекса Fortimanager. Он обеспечивает единое управление цифровым вещанием в разных часовых поясах, а также реализует автоматический контроль работы оборудования на всех региональных площадках.

В настоящее время новая технологическая сеть ОТР запущена в рабочую эксплуатацию. Ее пропускная способность составляет около 30 Мбит/с, что полностью покрывает потребности телекомпании. Inline Technologies обеспечивает сервисное сопровождение всей сетевой инфраструктуры цифрового вещания. Дальнейшее развитие проекта предусматривает в том числе повышение уровня защищенности транслируемого видеосигнала.