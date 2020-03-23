Интеграция
Может ли аналитика поднять оборот компании в 2,5 раза
О чем думает бизнес
Как ИТ помогают все успевать и сдавать проекты в срок
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Inline Technologies перестроила технологическую сеть телеканала ОТР

Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Проводная связь ТВ и радио

Inline Technologies обеспечила модернизацию сетевой инфраструктуры технологических систем телеканала ОТР. Целью проекта было обеспечить возможность цифрового вещания телекомпании на всей территории России.

Существующая сетевая инфраструктура не удовлетворяла требованиям по надежности и территориальному охвату. Для функционирования новых систем управления и трансляции цифрового видеосигнала телеканалу было необходимо значительно увеличить пропускную способность каналов передачи данных, а также обеспечить автоматическую синхронизацию эфирного вещания и возможность трансляции в отдаленные регионы страны.

Inline Technologies предложила решение на базе технологии программно-определяемых сетей (SD-WAN) на базе оборудования Fortinet. Компания в том числе полностью спроектировала решение, а также организовала его тестирование и пилотную эксплуатацию контрольных сегментов.

В результате в телекомпании создана защищенная сетевая инфраструктура для 79 региональных передающих центров. Все вещательные узлы могут работать с помощью как проводных, так и беспроводных каналов связи, что обеспечивает гарантированную надежность телетрансляции. Центр управления телеканала в Москве функционирует на базе защищенного кластера межсетевых экранов Fortigate, служб безопасности Fortiguard IPS и управляющего комплекса Fortimanager. Он обеспечивает единое управление цифровым вещанием в разных часовых поясах, а также реализует автоматический контроль работы оборудования на всех региональных площадках.

В настоящее время новая технологическая сеть ОТР запущена в рабочую эксплуатацию. Ее пропускная способность составляет около 30 Мбит/с, что полностью покрывает потребности телекомпании. Inline Technologies обеспечивает сервисное сопровождение всей сетевой инфраструктуры цифрового вещания. Дальнейшее развитие проекта предусматривает в том числе повышение уровня защищенности транслируемого видеосигнала.

Другие материалы рубрики

«Запрещенный» в России «всемирный спутниковый интернет» без пяти минут банкрот

Премьер-министра Египта накажут за помощь хозяевам «Билайна»

Власти передумали продавать частоты для 5G. Их отдадут «Мегафону» и «Ростелекому»

Создание арктической группировки спутников связи будет стоить России 42 миллиарда

«Ростелеком» скупает провайдеров по всей России. Потрачено 5 миллиардов

Минтранс вступил в битву за частоты, которых не смогли добиться Ротенберги и «Ростех»

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор Sony Xperia 5: флагман в японском стиле

Выбор ZOOM: 7 электронных термометров для детей и взрослых

Как защитить свой дом с помощью систем безопасности: 4 простых шага

Лучшие алкотестеры для водителей: выбор ZOOM
Показать еще

Наука

Социальная изоляция может привести к необратимым последствиям

Новое покрытие для смартфонов убивает болезнетворные бактерии

Как человеческий мозг распознает лица

Как будут печатать российские космические аппараты
Показать еще
Тема месяца

Что делать ИТ-директору во время пандемии

Перед ИТ-руководителями встают задачи, связанные с обеспечением удаленной работы сотрудников.

Технология месяца

Какие трудности ждут сети 5G на предприятиях

Необходимо решить ряд вопросов,  в первую очередь — с обеспечением безопасности.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника