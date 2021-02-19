«Инпро технолоджис» и «Норси-Транс» создают решение на платформе «Эльбрус»

«Инпро технолоджис» и «Норси-Транс» совместно приступили к разработке отечественного решения на базе платформы «Эльбрус» для использования в программно-аппаратных комплексах с непосредственным жидкостным охлаждением (НЖО). Благодаря этому сотрудничеству планируется создать полностью импортонезависимое решение, объединяющее преимущества Liquid Cube и отечественных серверных решений.

«Норси-Транс» – один из российских лидеров на рынке разработки и внедрения импортонезависимых информационно-аналитических систем. В частности, в ее портфолио есть линейка серверов и систем хранения данных, построенных на базе процессоров «Эльбрус», включенных в Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации.

«Инпро технолоджис», разработчик вычислительно-коммуникационных комплексов Liquid Cube, предложило компании «Норси-Транс» создать совместное решение на базе платформы «Эльбрус» с применением технологии НЖО.

В настоящее время специалисты компаний «Инпро технолоджис» и «Норси-Транс» ведут работы по созданию типовых элементов ИТ-инфраструктуры на базе платформы «Эльбрус» отечественного производства для эксплуатации в комплексах с непосредственным жидкостным охлаждением Liquid Cube.

Комплексы на основе решений «Инпро технолоджис» практически бесшумны, не подвержены негативному воздействию таких внешних факторов, как пыль, влажность и статическое электричество, и их можно развертывать в кратчайшие сроки в помещении любого типа. Компания «Норси-Транс» получит возможность создавать высокопроизводительные системы в ограниченном пространстве, в том числе в офисных и производственных помещениях без специальной подготовки.

В свою очередь, компания «Инпро технолоджис» расширяет список типовых ИТ-элементов отечественного производства для создания решений с применением непосредственного жидкостного охлаждения.

«Программа импортозамещения предполагает постоянное увеличение доли компонентов российского производства в составе информационных систем и комплексов. Участникам программы необходимы готовые к эксплуатации программно-аппаратные решения, созданные с использованием отечественных платформ, такими как разрабатывает «Норси-Транс». Наше решение не просто станет частью уникального комплекса на базе передовых российских разработок, но и позволит сократить эксплуатационные расходы на охлаждение ИТ-инфраструктуры более чем на 30%», – отметил Олег Котелюх, управляющий партнер ООО «Инпро технолоджис».

«Повышение конкурентоспособности российских ИТ-продуктов для вывода их на мировой рынок и укрепления отечественной экономики – одна из главных задач для российских ИТ-компаний в последние годы. Мы видим, как спрос на отечественную ИТ-инфраструктуру растет, а клиенты все чаще хотят получить полный спектр решений российского производства от аппаратного обеспечения до приложений. Технологии и решения «Инпро технолоджис» позволят сделать наши программно-аппаратные комплексы более эффективными по возможностям размещения и энергозатратам на их охлаждение», — подчеркнул Сергей Овчинников, генеральный директор ЗАО «Норси-Транс».