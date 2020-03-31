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«Инпро технолоджис» выводит на рынок мобильный ЦОД

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«Инпро технолоджис» разработала мобильную версию вычислительно-коммуникационного комплекса с жидкостным охлаждением Liquid Cube.

Основной продукт компании – универсальный вычислительно-коммуникационный комплекс с технологией непосредственного жидкостного охлаждения Liquid Cube. В отличие от базовой и контейнерной версии Liquid Cube в специальном исполнении становится мобилен. Мобильный ЦОД можно свободно перемещать по грунтовым дорогам, перевозить авиацией или железнодорожным транспортом.

«Преимущества мобильного Liquid Cube в возможности быстрого развертывания, свертывания и передислокации с высокой готовностью к применению. Время включения и подготовки к работе после переезда составляет не более 60 минут», – сказал Олег Котелюх, управляющий партнер «Инпро технолоджис».

По его словам, анализ рынка дата-центров показал востребованность компактных ЦОДов в мобильном исполнении, а существующие на сегодняшний день запросы от компаний и госорганизаций лишь подтверждают это.

В компании отмечают, что одна из ключевых характеристик мобильного комплекса – сохранение приватности.

В «Инпро технолоджис» рассчитывают, что мобильный Liquid Cube будет востребован военными, учеными, нефтяниками, геологами – всеми, кому нужны вычислительные мощности «здесь и сейчас», а развернуть стационарный ЦОД невозможно. Корпус мобильного комплекса защищает его от непогоды, песка, пыли и других вредных воздействий – техногенных и физических.

«Наша разработка способна работать в широком диапазоне температур: от пустыни до Заполярья, может быть установлена в зонах с высокой сейсмоактивностью. В "полевых" условиях особенно важны простота и удобство технического обслуживания, при минимальном штате персонала. Возможность быстро заменить отказавший элемент, восстановить работу при эксплуатации штатным расчетом», – отметил Олег Котелюх.

Разработка вмещает все основные компоненты стандартного ЦОДа, при этом не требуя инфраструктуры: в зависимости от проекта, каждый экземпляр будет разрабатываться индивидуально под место установки и размещения.

«Инпро технолоджис» планирует продвигать продукт на рынке через свою партнерскую сеть.

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