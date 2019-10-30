«Инпро технолоджис» и «АМДтехнологии» будут вместе строить ЦОДы с жидкостным охлаждением

«Инпро технолоджис» и «АМДтехнологии» заключили партнерское соглашение для совместной реализации проектов по строительству дата-центров, использующих технологию непосредственного жидкостного охлаждения.

В рамках партнерства инжиниринговая компания «АМДтехнологии» займется разработкой концепции, проектированием, строительно-монтажными и пуско-наладочными работами. «Инпро технолоджис» осуществит поставку активного оборудования – вычислительно-коммуникационных комплексов с технологией непосредственного жидкостного охлаждения Liquid Cube.

«Рынок ЦОДов в России довольно консервативен несмотря на то, что многие уже осознали необходимость поиска энергоэффективных подходов к построению ЦОДов. Для нас было важно стать партнером компании "АМДтехнологии", реализующей проекты под ключ для крупных российских игроков. Принципиальным для нас является высокий профессионализм нашего партнера в области классического построения ЦОДов, но при этом и открытость компании инновационным разработкам», – сказал Олег Котелюх, управляющий партнер компании «Инпро технолоджис».

«В партнерстве с "Инпро технолоджис" для нас важно, что передовая технология подкрепляется современными решениями в области инжиниринга ЦОДов и запросами рынка. За новыми технологиями будущее. Все борются за энергоэффективность и простоту масштабируемости. И мы стараемся быть в авангарде», – отметил Максим Сохань, генеральный директор компании «АМДтехнологии».

Партнеры объясняют, что рассчитывают на спрос со стороны государственных и частных владельцев дата-центров, которые только выходят на рынок, либо хотят оптимизировать затраты в рамках существующих ЦОДов. В «Инпро технолоджис» добавляют, что преимуществом решения является быстрый запуск дата-центов в эксплуатацию, в среднем в четыре раза по сравнению с обычными ЦОДами и снижение эксплуатационных расходов на 50%.

Одним из первых проектов, выполненных совместно «Инпро технолоджис» и «АМДтехнологии», стало оснащение ЦОДа ФСК ЕЭС вычислительно-коммуникационными комплексами с технологией непосредственного жидкостного охлаждения.

Основным запросом ФСК ЕЭС была оптимизация существующих ИТ-ресурсов и создание технологии для оперативного развертывания вычислительных ресурсов без больших вложений в инфраструктуру. В рамках проекта «АМДтехнологии» выполнила работы по размещению и пуско-наладке образцов вычислительно-коммуникационных комплексов в ЦОД ФСК ЕЭС.