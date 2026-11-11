ИНПРО открывает кольцевой интерфейс для промышленного мониторинга

Компания ИНПРО, поставщик решений для мониторинга и автоматизации производственных процессов, объявляет об открытии интерфейса «Кольца Репина» (Repin Rings) — авторского кольцевого интерфейса для визуализации состояния большого количества объектов мониторинга на одном экране. Интерфейс применяется в собственных решениях компании и открыт для свободного использования под лицензией MIT. Решение ориентировано на промышленные системы диспетчеризации, SCADA, АСУ ТП и центры мониторинга, где оператору необходимо удерживать в поле зрения состояние сотен и тысяч единиц оборудования одновременно. Об этом CNews сообщили представители ИНПРО.

Задача, которую решает интерфейс

Традиционные способы отображения — таблицы, списки, сетки плиток — плохо масштабируются: при росте числа объектов оператор теряет общую картину, а «плохие» объекты теряются среди «хороших». «Кольца Репина» решают это за счет кольцевой компоновки: каждый объект занимает сектор кольца, окрашенный в зависимости от статуса — зеленый (норма), жёлтый (предупреждение), красный (критично). Даже при тысячах объектов оператор видит распределение состояния одним взглядом на одном мониторе.

Ключевые особенности

Масштабируемость. Кольцо поддерживает от 1 до нескольких тысяч объектов. Минимальная угловая ширина сектора — 1 пиксель, что позволяет использовать весь периметр экрана.

Адаптивность к любому экрану. Кольцо автоматически вписывается в доступную область и принимает форму окружности или эллипса в зависимости от пропорций экрана — от компактных промышленных панелей до широкоформатных видеостен.

Мгновенное считывание состояния. Цветовая кодировка по трём уровням критичности; в центре кольца отображается сводка — процентное соотношение объектов по статусам.

Сборка проблемных зон. Одним нажатием красные или жёлтые сектора собираются в нижней части кольца — оператор сразу видит, где сосредоточены проблемы.

Работа с объектом. Клик по сектору или ввод номера открывает карточку объекта с метаданными и полем для заметки оператора.

Индикация «живости» данных. Кольцо «дышит» с регулируемой скоростью — оператор видит, что система работает и данные обновляются, даже если статусы не меняются.

Новизна и отличие от существующих решений

«Кольца Репина» — авторский паттерн, не являющийся вариацией известных диаграмм. Ближайший класс решений — кольцевые диаграммы (ring chart, donut chart) — решает задачу отображения долей целого; «Кольца Репина» решают задачу мониторинга состояния множества объектов. Различие принципиальное.





Название дано по фамилии автора. На момент публикации паттерн не имеет аналогов среди формализованных и поименованных интерфейсов визуализации.

Применение в решениях ИНПРО

Интерфейс «Кольца Репина» используется в решениях ООО «ИНПРО» по мониторингу и автоматизации производственных процессов. Компания применяет кольцевую визуализацию для отображения состояния оборудования и технологических объектов на рабочих местах операторов, что позволяет сократить время реакции на отклонения и повысить ситуационную осведомлённость персонала.

«Мы в ИНПРО постоянно ищем способы сделать мониторинг производственных процессов нагляднее. "Кольца Репина" дали именно тот эффект, который был нужен: оператор видит всю картину целиком и мгновенно замечает проблемные зоны, даже когда объектов сотни. Этот интерфейс я разработал как автор, а сейчас вижу, как он работает в решениях ИНПРО. Уверен, что открытая лицензия MIT позволит паттерну развиваться шире — силами всего сообщества», — Владимир Репин, генеральный директор ООО «ИНПРО», автор интерфейса «Кольца Репина»

Открытый код и лицензия

«Кольца Репина» распространяются свободно под лицензией MIT. Автор и правообладатель — Владимир Иванович Репин (физическое лицо); лицензия выдаётся от его имени. Любой желающий — включая промышленные компании, интеграторов и ООО «ИНПРО» — может использовать, копировать, изменять и распространять интерфейс на равных условиях, при обязательном сохранении уведомления об авторстве. Реализация выполнена на чистом HTML/CSS/JavaScript (Canvas 2D), не требует внешних зависимостей и работает в любом современном браузере.

Исходный код, документация и демонстрационный прототип доступны на сайте компании. Лицензия MIT позволяет интегрировать «Кольца Репина» в коммерческие и некоммерческие системы мониторинга без лицензионных отчислений.