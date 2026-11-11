Разделы

ПО Цифровизация
|

ИНПРО открывает кольцевой интерфейс для промышленного мониторинга

Компания ИНПРО, поставщик решений для мониторинга и автоматизации производственных процессов, объявляет об открытии интерфейса «Кольца Репина» (Repin Rings) — авторского кольцевого интерфейса для визуализации состояния большого количества объектов мониторинга на одном экране. Интерфейс применяется в собственных решениях компании и открыт для свободного использования под лицензией MIT. Решение ориентировано на промышленные системы диспетчеризации, SCADA, АСУ ТП и центры мониторинга, где оператору необходимо удерживать в поле зрения состояние сотен и тысяч единиц оборудования одновременно. Об этом CNews сообщили представители ИНПРО.

Задача, которую решает интерфейс

Традиционные способы отображения — таблицы, списки, сетки плиток — плохо масштабируются: при росте числа объектов оператор теряет общую картину, а «плохие» объекты теряются среди «хороших». «Кольца Репина» решают это за счет кольцевой компоновки: каждый объект занимает сектор кольца, окрашенный в зависимости от статуса — зеленый (норма), жёлтый (предупреждение), красный (критично). Даже при тысячах объектов оператор видит распределение состояния одним взглядом на одном мониторе.

Ключевые особенности

Масштабируемость. Кольцо поддерживает от 1 до нескольких тысяч объектов. Минимальная угловая ширина сектора — 1 пиксель, что позволяет использовать весь периметр экрана.

Адаптивность к любому экрану. Кольцо автоматически вписывается в доступную область и принимает форму окружности или эллипса в зависимости от пропорций экрана — от компактных промышленных панелей до широкоформатных видеостен.

Мгновенное считывание состояния. Цветовая кодировка по трём уровням критичности; в центре кольца отображается сводка — процентное соотношение объектов по статусам.

Сборка проблемных зон. Одним нажатием красные или жёлтые сектора собираются в нижней части кольца — оператор сразу видит, где сосредоточены проблемы.

Работа с объектом. Клик по сектору или ввод номера открывает карточку объекта с метаданными и полем для заметки оператора.

Индикация «живости» данных. Кольцо «дышит» с регулируемой скоростью — оператор видит, что система работает и данные обновляются, даже если статусы не меняются.

Новизна и отличие от существующих решений

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Кольца Репина» — авторский паттерн, не являющийся вариацией известных диаграмм. Ближайший класс решений — кольцевые диаграммы (ring chart, donut chart) — решает задачу отображения долей целого; «Кольца Репина» решают задачу мониторинга состояния множества объектов. Различие принципиальное.

koltso700.jpg

Название дано по фамилии автора. На момент публикации паттерн не имеет аналогов среди формализованных и поименованных интерфейсов визуализации.

Применение в решениях ИНПРО

Интерфейс «Кольца Репина» используется в решениях ООО «ИНПРО» по мониторингу и автоматизации производственных процессов. Компания применяет кольцевую визуализацию для отображения состояния оборудования и технологических объектов на рабочих местах операторов, что позволяет сократить время реакции на отклонения и повысить ситуационную осведомлённость персонала.

«Мы в ИНПРО постоянно ищем способы сделать мониторинг производственных процессов нагляднее. "Кольца Репина" дали именно тот эффект, который был нужен: оператор видит всю картину целиком и мгновенно замечает проблемные зоны, даже когда объектов сотни. Этот интерфейс я разработал как автор, а сейчас вижу, как он работает в решениях ИНПРО. Уверен, что открытая лицензия MIT позволит паттерну развиваться шире — силами всего сообщества», — Владимир Репин, генеральный директор ООО «ИНПРО», автор интерфейса «Кольца Репина»

Открытый код и лицензия

«Кольца Репина» распространяются свободно под лицензией MIT. Автор и правообладатель — Владимир Иванович Репин (физическое лицо); лицензия выдаётся от его имени. Любой желающий — включая промышленные компании, интеграторов и ООО «ИНПРО» — может использовать, копировать, изменять и распространять интерфейс на равных условиях, при обязательном сохранении уведомления об авторстве. Реализация выполнена на чистом HTML/CSS/JavaScript (Canvas 2D), не требует внешних зависимостей и работает в любом современном браузере.

Исходный код, документация и демонстрационный прототип доступны на сайте компании. Лицензия MIT позволяет интегрировать «Кольца Репина» в коммерческие и некоммерческие системы мониторинга без лицензионных отчислений.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Чек-лист: что важно сделать при миграции на российскую платформу виртуализации

Россияне создали собственное ПО, чтобы выполнять больше ИИ-задач на тех же GPU

Сезонная выручка и высокие ставки: как ИТ-компаниям управлять ликвидностью

Создан «стоп-кран» для ChatGPT на случай его выхода из-под контроля. Он срабатывает с задержкой 35 секунд

Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews

Аналитики назвали «Базис» крупнейшим разработчиком инфраструктурного ПО

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12: флагманский подход к универсальности

Что умеют умные очки в 2026 году: от фото до виртуальных экранов

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще