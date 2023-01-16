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Инпро Технолоджис Liquid Cube

Компания «Инпро Технолоджис» разрабатывает инновационные ИТ-решения с применением технологии непосредственного жидкостного охлаждения. Комплекс Liquid Cube обеспечивает термостабильный режим работы электронных компонентов, что позволяет увеличить срок службы активного оборудования и повысить надежность вычислительной системы. Благодаря Liquid Cube можно создавать компактные высокопроизводительные системы и размещать их в ограниченном пространстве, включая офисные и производственные помещения, в контейнерах, и даже на мобильных платформах.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


16.01.2023 «Айтеко» и «Инпро технолоджис» заключили партнерское соглашение 1
19.02.2021 «Инпро технолоджис» и «Норси-Транс» создают решение на платформе «Эльбрус» 1
03.02.2021 «Инпро технолоджис» получила патент TIPO на систему жидкостного охлаждения Liquid Cube 1
30.06.2020 В России придумали, как вдвое уменьшить расходы на ЦОД 1
31.03.2020 «Инпро технолоджис» выводит на рынок мобильный ЦОД 1
30.10.2019 «Инпро технолоджис» и «АМДтехнологии» будут вместе строить ЦОДы с жидкостным охлаждением 1
07.09.2018 Fortinet собирает специалистов по кибербезопасности 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Инпро Технолоджис и организации, системы, технологии, персоны:

Инпро Технолоджис 13 7
ИНПРО - INPRO 11 6
АМДтехнологии 36 2
Норси-Транс - НТ 148 1
Ланит Интеграция 222 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1149 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 1
Авантаж 72 1
Schneider Electric 615 1
Fortinet 458 1
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Danfoss - Данфосс 21 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 743 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 981 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3382 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13289 5
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3138 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26753 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55388 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2526 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16990 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27349 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34261 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24661 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1209 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6778 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36483 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1391 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8036 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22935 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37160 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2346 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1424 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23368 1
АСДУ - Автоматизированная система диспетчерского управления - АСДУЭ - Автоматизированная система диспетчерского управления электроснабжением - ДИСК - Диспетчерская Интегрированная Система Контроля и управления сетевым электроснабжением 141 1
Виртуализация - Контейнеризация - containerd - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 2080 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3335 1
ЦОД Мобильный - МЦОД - Мобильные центры обработки данных 107 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10125 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Free-cooling - Фрикулинг 109 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14960 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1775 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1161 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 69 1
Fortinet - FortiSIEM 21 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - РРПП - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 827 1
Fortinet - FortiGuard Services - Fortinet TIS - Fortinet FortiGuard Threat Intelligence Service - Fortinet CTAP - Fortinet Cyber Threat Assessment Portal - Fortinet Cyber Threat Assessment Program 55 1
Fortinet - FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 121 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк Дата-центр - Сбербанк МегаЦОД 121 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1056 1
АМДтехнологии - АМДпомощник 3 1
Котелюх Олег 6 5
Сохань Максим 18 2
Овчинников Сергей 50 1
Семынин Дмитрий 4 1
Cassini Filippo - Кассини Филиппо 2 1
Sarno Joe - Сарно Джо 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 169770 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48382 2
Китай - Тайвань 4302 1
Канада 5100 1
Франция - Французская Республика 8222 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 470 1
Куба - Республика 423 1
Нидерланды 3786 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 800 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городецкий район - Городец 96 1
Россия - Заполярье 147 1
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Дания - Королевство 1377 1
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22231 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58869 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4813 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8024 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12189 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 754 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6904 1
Национальный проект - Цифровая подстанция 23 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9366 1
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Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1336 1
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11594 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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