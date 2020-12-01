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Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» поставит в США оптическое оборудование

Техника

Резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва» компания «Профотек» в марте 2021 г. поставит в США оптический электронный трансформатор тока. Оборудование предназначено для получения данных в цифровом виде с высокой точностью, сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Электронные оптические трансформаторы помогают получать данные сразу в цифровом виде с высокой точностью и минимальными погрешностями. Их внедрение обеспечивает качественные измерения и переход энергетических объектов по всему миру к более масштабному применению цифровых технологий.

«Резидент столичной ОЭЗ – производитель оптических решений – в марте следующего года поставит в испытательный центр Mitsubishi Electric электронный трансформатор тока для лабораторных исследований. В случае успешного прохождения испытаний приборы компании «Профотек» будут применяться Mitsubishi при строительстве гидроэлектростанций в Америке. Цена контракта составила 4,5 млн руб.», – сказал Геннадий Дегтев.

По его словам, поставка стала возможна в рамках трехлетнего сотрудничества резидента столичной ОЭЗ со швейцарской компанией Condis SA. Через Condis SA компания уже поставляла свои трансформаторы в Канаду, Францию, Италию, Швейцарию, Финляндию, Нидерланды и США. В следующем году производитель в целях экспорта собственной продукции на рынки Европы и Северной Америки планирует локализовать производство оптических трансформаторов в Швейцарии. Общий объем экспорта компании за три года работы в ОЭЗ составил 72 млн руб.

«Профотек» является резидентом ОЭЗ «Технополис Москва» с 2018 г. Предприятие – участник национального проекта «Цифровая подстанция», реализуемого в консорциуме с другими отечественными производителями. В планах компании – освоить рынки Китая, Индии, Австралии, Саудовской Аравии и ОАЭ.

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