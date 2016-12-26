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Таврида Электрик

Таврида Электрик

СОБЫТИЯ

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26.12.2016 Одобрен нацпроект по разработке и внедрению цифровых электрических подстанций на объектах энергетики 1
10.02.2012 Softline поставила средства проектирования Autodesk для «Таврида Электрик» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Таврида Электрик и организации, системы, технологии, персоны:

Профотек 17 1
Экра НПП 2 1
IEK Group - ИЭК Холдинг 49 1
Акрон Холдинг - Электрощит Самара 29 1
Прософт-Системы 23 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 201 1
ЧЭАЗ - Чебоксарский электроаппаратный завод 10 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Autodesk 639 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Релематика 6 1
Schneider Electric 614 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 67 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
ФосАгро 176 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка - Всероссийское музейное объединение ФГБУК 83 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 196 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1693 1
ASHRAE BACnet - Building Automation and Control network - сетевой протокол систем автоматизации зданий и сетей управления 80 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 619 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 506 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - АСУЭк - автоматизированная система управления эксплуатацией - Автоматизация зданий - Умные (интеллектуальные) здания - Эксплуатация помещений различного назначения 615 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1215 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
Autodesk Product Design Suite 6 1
Autodesk Vault 19 1
Autodesk Inventor 76 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Smart-Save Online SRT - Smart-Save SMX - Smart-Save SMT - Smart-Save Online SRV - серия однофазных источников бесперебойного питания 9 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemePLC 5 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemePact - SystemePact CCB - SystemePact ACB 12 1
Autodesk AutoCAD 376 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 1
Текслер Алексей 31 1
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 1
Казахстан - Республика 6048 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 464 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
Национальный проект - Цифровая подстанция 23 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Национальный проект 393 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 24 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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