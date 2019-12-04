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«Автоматика» и «Электросеть» договорились о сотрудничестве

Интеграция Инфраструктура ИТ в госсекторе

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «Электросеть». Соглашением предусмотрено стратегическое партнерство сторон в области цифровизации, импортозамещения и диверсификации продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса для гражданских нужд. Стороны планируют реализацию соглашения с помощью отечественной элементной базы и программных продуктов с использованием научного и производственного потенциала Концерна «Автоматика».

Вектор сотрудничества компаний направлен на организацию систем интеллектуального учета электроэнергии, обеспечение информационной безопасности, развитие телекоммуникаций и систем мониторинга, диагностики и определения технического состояния сетей. Дополнительно стороны планируют реализацию проектов «Цифровая подстанция» и «Цифровые активно-адаптивные сети».

«Мы рассчитываем на плодотворное сотрудничество с "Электросетью" в такой стратегически важной сфере, как электроэнергетика. Высокотехнологичные разработки концерна позволят значительно упростить процесс диагностики и определения технического состояния действующих объектов электросетей в Российской Федерации, а также обновить электросетевое оборудование, внедрить современные, отечественные высокотехнологичные решения», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.



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