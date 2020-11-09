В России началось массовое внедрение первых комплексов релейной защиты на «Эльбрусах»

Кибербезопасность в энергетике

На объектах «Россетей» началось внедрение первых в России комплексов цифровой релейной защиты (РЗА) на базе отечественного процессора «Эльбрус». Пилотными площадками для внедрения стали две подстанции 220 кВ в Нижегородской области: «Борская» и «Семеновская».

Комплексы были созданы Научно-исследовательским предприятием общего машиностроения (НИПОМ) из Нижнего Новгорода в содружестве с Институтом электронных управляющих машин им. И. С. Брука (ИНЭУМ), который входит в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» и выступает партнером МЦСТ – разработчика линейки «Эльбрус».

Особенностью исполнения РЗА на отечественной платформе «Эльбрус» является использование ключевых компонентов, разработанных в России с применением импортозамещающих комплектующих. Для РЗА на чипах «Эльбрус», по заверению их создателей, характерен низкий уровень отказов, защита от несанкционированного доступа к управлению энергоблоком, отсутствие «закладок» для негласного съема информации, а также встроенная функция самодиагностики.

«Использование процессоров "Эльбрус" позволяет комплексам РЗА соответствовать всем требованиям, предъявляемым для присвоения статуса оборудования российского происхождения, – отметил Владимир Кабанов, генеральный директор концерна "Автоматика". – Повышается надежность комплексов и их стойкость к информационным атакам, что крайне важно, когда речь идет об оборудовании одной из крупнейших в России и мире энергетической компании».

Российская аппаратно-программная платформа

Цифровые комплексы РЗА, разработанные в НИПОМ и ИНЭУМ, предназначены для установки на действующих и новых (реконструируемых) подстанциях 110-220 кВ. Они полностью отвечают всем требованиям, предъявляемым к устройствам РЗА, включая соответствие современному стандарту МЭК 61850.

Кибербезопасная система РЗА на платформе «Эльбрус»

Системы РЗА доступны в пяти версиях исполнения, включая базовую – на основе серийных процессоров, бюджетную – без экрана, централизованную – где совмещены защита смежного оборудования в едином вычислителе с общим резервированием, децентрализованную – с применением одного вычислителя для защиты конкретного присоединения, а также кибербезопасную – на базе компонентов, разработанных в России.

Модульное строение системы РЗА на платформе «Эльбрус»

Кибербезопасная система РЗА базируется на таких компонентах как операционная система (Alt Linux, Astra Linux, Rosa или Elbrus), процессор («Эльбрус»), контроллер периферийных интерфейсов (КПИ) и базовая система ввода-вывода (BIOS).

Вычислительный модуль платформы «Эльбрус»

Судя по официальной документации, на новейшие комплексы релейной защиты для российских цифровых подстанций, размещенной на сайте НИПОМ, отечественные модули РЗА, помимо процессоров «Эльбрус», также могут выпускаться на процессорах «Байкал», Intel и AMD.

Модуль мониторинга системы РЗА

Микропроцессорная защита выполняется в виде комплектных шкафов основных и резервных защит с установленными в них устройствами РЗА. Также возможен вариант использования устройства РЗА для установки на панелях или в шкафах защит других производителей.

Модуль мониторинга системы РЗА в работе

Структура исполнения модулей РЗА подразумевает использование 19-дюймовой кассеты блочной конструкции высотой 6U, промышленного ПК с пассивным охлаждением и USB-портом для подключения клавиатуры, флеш-памяти или мыши, платы АЦП и ввода-вывода, блока питания с пассивным охлаждением, платы аналоговых измерений (модуль AI), платы дискретных входов/выходов (модуль DI/DO), объединительной кросс-платы и 12-дюймового сенсорного экрана.

К дополнительным преимуществам новых отечественных систем РЗА также относится универсальность решения для всех видов защит, исполнение с применением типовых компонентов промышленной автоматизации, масштабируемость, кроссплатформенность применяемого ПО, а также архитектура с возможностью расширения функций защиты и настройкой под нужды заказчика без изменения конструкции.

Несколько фактов о «Россетях»

«Россети» были созданы в 2012 г. на базе «Холдинга МРСК», который был основан 26 октября 2007 г., выделившись из РАО «ЕЭС России».

По собственному утверждению организации, «Россети» сейчас являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория ее деятельности охватывает 80 регионов России. Она управляет 2,37 млн км линий электропередачи, 517 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 802 тыс. МВА.

В 2019 г. полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт∙ч. Численность персонала группы — 217,5 тыс. человек.

Имущественный комплекс «Россетей» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале организации.