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«Перспективный мониторинг» запускает киберполигон для школьников Ampire Junior

Компания «Перспективный мониторинг» (входит в ГК «Инфотекс») выпускает на рынок версию киберполигона для школьников Ampire Junior. Задача новой версии платформы – повысить осведомленность молодежи о проблемах информационной безопасности в целом, популярных уязвимостях социальных сетей и сайтов, типичных мошеннических схемах, способах защиты своих персональных данных и многом другом.

Киберполигон Ampire – учебно-тренировочная платформа, предназначенная для отработки ИТ- и ИБ-специалистами навыков обнаружения, ликвидации и предотвращения компьютерных атак. Ampire уже пять лет применяется для обучения студентов на кафедрах информационной безопасности в ведущих технических вузах, а также как платформа для проведения киберучений в организациях КИИ.

«Появление Ampire Junior стало реакцией на усиливающийся спрос на информационную безопасность детей как на рынке в целом, так и на уровне государства», — сказал Сергей Нейгер, директор по развитию бизнеса «Перспективного мониторинга». — «Ярким примером является «Концепция информационной безопасности детей», утвержденная 28 апреля 2023 г., где сформулированы задачи по повышению ИБ-грамотности молодежи, что чрезвычайно важно при современном уровне проникновения в жизнь цифровых технологий».

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Процесс обучения на Ampire Junior основан на выполнении лабораторных работ, каждая из которых состоит из теоретического материала и практических заданий для закрепления полученных знаний. На текущий момент разработано 9 сценариев лабораторных работ, посвященных таким темам как основы цифровой гигиены, фишинговые письма, фейковые новости, кибербуллинг и другие. Тренировки рассчитаны на школьников 9-11 классов, однако вариативность и разный уровень сложности заданий позволяют проводить занятия для школьников иных возрастных групп, а также взрослых обучаемых, которые не работают в сфере информационной безопасности.

В планах компании «Перспективный мониторинг» продолжить интенсивное развитие как базовой версии платформы Ampire, так и увеличить количество сценариев лабораторных работ в Ampire Junior. Версия Ampire Junior доступна в рамках расширенного пакета поставки базовой версии киберполигона Ampire и в качестве самостоятельного продукта.

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