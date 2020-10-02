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Подтверждена совместимость программного комплекса «Застава-клиент» с продуктами Jacarta

Безопасность Интеграция Системное ПО Электроника

«Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, и «Элвис-плюс», отечественный разработчик программных и аппаратных средств защиты информации, провели серию тестовых испытаний на совместимость своих продуктов.

На основании полученных результатов выпущен сертификат совместимости, подтверждающий корректную работу USB-токенов и смарт-карт Jacarta от «Аладдин Р.Д.» с программным комплексом «Застава-клиент "VPN/FW "Застава", версия 6» от «Элвис-плюс».

Совместимость и корректность совместного использования доказана для USB-токенов и смарт-карт Jacarta PKI, Jacarta PRO, Jacarta-2 ГОСТ, Jacarta-2 PKI/ГОСТ, Jacarta-2 PRO/ГОСТ и USB-токенов Jacarta SF/ГОСТ, Jacarta PKI/Flash и Jacarta LT. Тестирование проводилось в операционных системах Windows 7/8/8.1/10, ALT Linux, «Альт 8 СП» и Astra Linux 1.6 SE с использованием криптопровайдера СКЗИ "Криптопро CSP" версий 4.0 R3, 4.0 R4.

«Застава-клиент "VPN/FW "Застава"» является средством криптографической защиты информации, обеспечивающим защиту корпоративных информационных систем на сетевом уровне с помощью технологий виртуальных частных сетей (VPN) и распределенного межсетевого экранирования (FW). Сертифицирован ФСБ России как СКЗИ по классам защиты КС1 и КС2; как межсетевой экран имеет сертификат ФСТЭК России по типу «В» четвертого класса защиты.

Продукты линейки Jacarta разработаны для организации усиленной или строгой аутентификации в информационных системах и сервисах, обеспечения юридической значимости документов и действий пользователей с помощью электронной подписи и безопасного хранения контейнеров программных СКЗИ, пользовательских данных, сертификатов, паролей и др.

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