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Siemens Digital Industries Software Siemens EDA Mentor Graphics

Siemens Digital Industries Software - Siemens EDA - Mentor Graphics

УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 США «душат» высокотехнологичные компании Китая. Ограничены поставки ПО для проектирования чипов и авиазапчастей 1
07.08.2024 Intel внезапно опередила всех. Теперь у нее есть супертехпроцесс, о котором TSMC только мечтает 1
28.03.2023 Huawei создала национальный китайский инструментарий проектирования чипов вопреки санкциям США 1
05.05.2022 Российские разработчики ПО предложили властям создать САПР для проектирования электроники за 30 миллиардов 1
06.11.2018 Среда разработки приложений Mentor Graphics HPC стала доступна для новых решений AMD 1
26.07.2018 Пентагон даст IBM, Intel, Nvidia $1,5 млрд на «возрождение электроники США» 1
23.05.2017 «Морское подводное оружие – Гидроприбор» внедрил российскую САПР печатных плат 1
07.12.2016 AMD расширяет партнерство с Mentor Graphics в сфере встраиваемых решений на базе Linux 1
14.11.2016 Siemens покупает убыточного разработчика ПО за $4,5 млрд 1
09.03.2016 В VMware произошли изменения в руководстве 1
21.09.2015 AMD и Mentor Graphics расширяют технологическое сотрудничество 1
22.06.2015 Microsoft проговорилась о способе бесплатного получения Windows 10. Новые подробности 1
22.05.2015 Google создает новую ОС 1
07.10.2014 AMD представила решение для виртуализации сетевых функций на базе 64-битной однокристальной ARM-системы 1
04.06.2014 AMD дополнила портфолию встраиваемых процессоров G-серии новыми совместимыми SoC- и CPU-решениями 1
28.04.2014 «Ангстрем-Т» будет использовать программный комплекс Calibre OPC 1
23.05.2013 ITFY запустила публичное «облако» для индустрии микроэлектроники на базе технологий IBM 1
22.05.2013 Открылось российское «облако» для проектирования электроники 1
25.12.2012 ITFY строит облачный центр коллективной разработки микроэлектроники 1
01.11.2011 «Астерос» предлагает услуги по оптимизации систем холодоснабжения ЦОД 1
04.08.2009 MIPS откроет код Google Android для телевизоров и плееров 1
23.09.2008 IBM приблизилась к созданию 22-нм микросхем 1
19.10.2005 Российские микроэлектронщики готовы вытеснить вендоров из ЮВА 1
03.08.2005 "Linux реального времени" выйдет досрочно 1
14.05.2004 IBM расширяет парк суперкомпьютеров 1
09.09.2003 Intel выпустил два новых процессора Itanium 2 1
24.03.2003 Microsoft – лидер рынка встроенных ОС 1
02.10.2001 Mentor Graphics представила новое ПО для тестирования процессора 1
23.01.2001 Mentor Graphics и Toshiba совместно разработают 0,13 мкм технологический процесс 1
29.12.1998 Mentor согласилась купить акции Quickturn дороже 1

Публикаций - 30, упоминаний - 30

Siemens Digital Industries Software и организации, системы, технологии, персоны:

Cadence Design Systems - cādence 64 9
IBM - International Business Machines Corp 9473 8
Intel Corporation 12310 7
AMD - Advanced Micro Devices 4311 7
Synopsys - Синопсис 38 7
Google LLC 11951 5
Siemens AG - Siemens Group 2603 4
Samsung Electronics 10374 3
Microsoft Corporation 24849 3
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 61 2
Apple Inc 12274 2
SAP SE 5329 2
HP Inc. 5717 2
Lenovo Motorola 3507 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 446 2
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 158 2
ANSYS 78 2
Dassault Systemes 221 2
WindRiver - Wind River Systems 40 2
MontaVista Software 33 2
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 256 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 941 2
Qualcomm Technologies 1852 1
GlobalFoundries - GF 91 1
AMD Xilinx 95 1
Cypress Semiconductor 62 1
Nvidia Corp 3572 1
SkyWater Technology 3 1
DFI 12 1
ASRock 52 1
Atari 154 1
Alphainfo 1 1
IBASE Technology 7 1
ZSpace 3 1
ARM Holdings 91 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13230 1
Ростелеком 9925 1
Dell EMC 5052 1
Broadcom - VMware 2406 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2880 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 434 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 424 1
Bank of America - Банк Америки 262 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 276 1
Роскосмос - МИТ - Московский институт теплотехники 11 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 82 1
Возрождение - Коммерческий банк 347 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 123 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 38 1
Elliott Management - Elliott Associates 15 1
РПКБ ФНПЦ - Раменское приборостроительное конструкторское бюро 10 1
Росимущество - КТРВ - Морское подводное оружие — Гидроприбор Концерн, МПО - Верхнеуфалейский завод Уралэлемент 11 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3073 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1815 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 625 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 520 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3121 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3033 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12042 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5568 1
Linux Foundation 188 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21195 15
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8080 11
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4283 10
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3831 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26002 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68078 8
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3113 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7667 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21817 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11395 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7182 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13783 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28268 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30547 4
ОС - ОСРВ - Операционная система реального времени - RTOS - Real Time Operating System 71 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7342 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9658 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1973 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17380 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31858 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1655 2
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 625 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5876 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2383 2
EDA - Electronic design automation - Автоматизация проектирования электронных устройств 87 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52826 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2520 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24719 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16205 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9553 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14032 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2239 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1721 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5325 2
Телевидение - PAL - Phase Alternating Line - построчное изменение фазы - система аналогового цветного телевидения 264 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12296 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5575 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12400 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10930 2
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1097 2
Linux OS 10230 7
Intel x86 - архитектура процессора 1908 6
Google Android 14274 4
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 520 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1527 2
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 247 2
Google Brillo 7 2
Microsoft Windows 15903 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens EDA - Mentor Graphics - Nucleus OS 5 2
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 153 1
AMD Radeon Instinct MI - Серия видеокарт 20 1
C/C++ - Язык программирования 788 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens EDA - Mentor Graphics Sourcery CodeBench 1 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 633 1
ANSI Fortran 60 1
U.S. ERI - Electronics Resurgence Initiative - правительственная программа «возрождения электроники в США» 1 1
AMD Sapphire 74 1
AMD Ryzen Embedded - Серия микропроцессоров 2 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 660 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4055 1
Nokia Symbian OS 1401 1
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 223 1
WindRiver - VxWorks Hypervisor 38 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
IBM System - IBM Blue Gene - IBM eServer Blue Gene Solution - суперкомпьютер 72 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1055 1
HP UX - Hewlett Packard Unix 229 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 215 1
Intel Itanium 629 1
AMD G серия - AMD GX 16 1
PTC Windchill - PTC FlexPLM 49 1
AMD Radeon 285 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 983 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7173 1
Минпромторг РФ - ММПП - Модульная мультисервисная промышленная платформа 17 1
Dassault Systemes - Catia 79 1
Apple iPad 3884 1
AMD APU - AMD Accelerated Processing Unit - AMD Fusion 62 1
Сватков Леонид 8 3
Aylor Scott - Эйлор Скотт 8 3
Merkle Peter - Меркле Питер 2 2
Chappell William - Чеппелл Вильям 3 1
Ajith Matthew - Аджит Мэтью 1 1
Turnbull Stephen - Тернбулл Стивен 1 1
McKay Peter - Маккей Питер 21 1
Лебедев Михаил 56 1
Семенов Александр 158 1
Rowe Zane - Роу Зейн 10 1
Корнильев Кирилл 64 1
Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 1
Icahn Carl - Айкан Карл 65 1
O’Farrell Ray - О’Фаррелл Рэй 2 1
Карпов Алексей 24 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 190 1
Касиманов Дмитрий 1 1
Мишустин Михаил 695 1
Корнильев Евгений 2 1
Смирнов Алексей 243 1
Гончар Павел 2 1
Ulander Peter - Уландер Петер 1 1
Xu Eric - Эрик Сюй 13 1
Wirth Michael - Вирт Майкл 5 1
Сапсай Иван 1 1
Eschenbach Carl - Эшенбах Карл 7 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52590 9
Россия - РФ - Российская федерация 148994 6
Япония 13370 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17851 3
Индия - Bharat 5538 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14253 3
Ближний Восток 2982 3
Франция - Французская Республика 7900 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44213 2
Европа 24385 2
Европа Западная 1484 2
США - Калифорния 4645 2
США - Орегон 249 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17474 2
Германия - Федеративная Республика 12785 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1420 1
США - Колумбия - Вашингтон 1406 1
США - Мичиган 267 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Африка - Африканский регион 3519 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1786 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1142 1
Беларусь - Минск 650 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 280 1
Беларусь - Белоруссия 5839 1
Америка Южная 858 1
США - Нью-Йорк 3105 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 170 1
США - Джорджия 327 1
США - Иллинойс 334 1
США - Миннесота 194 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13409 1
Америка - Американский регион 2172 1
Украина 7668 1
Азия - Азиатский регион 5615 1
Финляндия - Финляндская Республика 3625 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 861 1
Азия Восточная 177 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1549 1
США - Нью-Йорк штат 241 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52585 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30153 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5670 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49236 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4134 3
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 777 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24794 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8747 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10171 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7641 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4538 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1357 2
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 327 2
Закон Мура - Moore's law 209 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9069 1
Фондовая биржа - Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 53 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2524 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1514 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7936 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3238 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 654 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2342 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5998 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6353 1
Аренда 2490 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16722 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1620 1
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 404 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2804 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4776 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3204 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8226 1
Энергетика - Energy - Energetically 5229 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3370 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 361 1
Blacklist - Чёрный список 638 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3515 1
Образование в России 2359 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2504 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1669 1
EE Times 158 3
Fortune 208 2
The Information 60 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 247 1
InformationWeek 241 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1975 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 205 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5955 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
Tom’s Hardware 440 1
IDC - International Data Corporation 4920 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 620 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 998 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 219 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 258 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 626 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 272 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 158 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 35 1
Институт инженерной физики АНО 6 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 111 2
ERI Summit - Electronics Resurgence Initiative Summit 1 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2485 1
Белые ночи САПР 21 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362121, в очереди разбора - 754590.
Создано именных указателей - 175521.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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СЭД

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Техника

ИИ-нутрициолог: бесплатные нейросети для планирования питания

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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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