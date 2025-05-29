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Siemens Digital Industries Software Siemens EDA Mentor Graphics
УПОМИНАНИЯ
Siemens Digital Industries Software и организации, системы, технологии, персоны:
|Linux Foundation 188 1
|G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
|EE Times 158 3
|Fortune 208 2
|The Information 60 2
|Business Insider - Бизнес инсайдер 247 1
|InformationWeek 241 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1975 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 205 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5955 1
|TechnologyAdvice - eWeek 230 1
|Tom’s Hardware 440 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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