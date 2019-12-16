Безопасность
Как взламывают компании? Схема
Бизнес
Что должно входить в идеальный SOC-центр?
ИТ-бизнес
Цена экономии: какие проблемы неизбежны при использовании неоригинальных картриджей

Спецпроекты

Headpoint расширил возможности использования цифровой IoT-платформы Inone как облачного решения

ПО Софт Телеком Облака

Headpoint получил лицензию на оказание телематических услуг связи в рамках расширения возможностей применения цифровой платформы Inone как облачного решения по SaaS-модели.

В рамках реализации планов компании по развитию платформы Inone и создания на ее основе территориально-распределенных систем ситуационного мониторинга и инцидентного реагирования, как с использованием ИТ-инфраструктуры заказчика, так и при размещении на ресурсах облачных провайдеров, компания Headpoint получила лицензию на оказание телематических услуг Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Дмитрий Евдокимов, генеральный директор компании Headpoint, сказал: «Сегодня разработчик ПО, чтобы быть конкурентоспособным, должен предложить рынку не только уникальный по функциональности продукт, но соответствовать современным бизнес-стандартам и требованиям, в том числе и в части возможности предоставления своего ПО как SaaS-решения. Таким образом, получение лицензии для нас – необходимое условие дальнейшего успешного развития компании. Технически мы были к этому готовы и оперативно прошли все необходимые процедуры, подтвердив наличие необходимых ресурсов и квалификаций».



Другие материалы рубрики

Google забанила в своих сервисах популярные Linux-браузеры

Windows 10 научилась звонить через Android-смартфон

«Самый популярный в мире» торрент-клиент распознается как вирус

Microsoft «убьет» Windows 7 в начале 2020 г. Найден способ бесплатно обновлять Windows и впредь

Китай полностью запрещает американское «железо» и ПО в госучреждениях

Российские хакеры научились читать чужую переписку в Telegram

Техника

Идеи новогодних подарков: лучшие игровые ноутбуки 2019

Как защитить смартфон зимой: 5 полезных советов от ZOOM

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты

Лучшие смартфоны с камерой 48 Мп: выбор ZOOM
Показать еще
Взгляд месяца

Самая непростая ситуация — с импортозамещением СУБД

Денис Терещенко

заместитель руководителя ФТС

Событие месяца

CNews FORUM 2019 прошел с рекордным успехом

- Более 1,5 тысяч гостей     - 100 экспертных докладов   - 50 инновационных стендов

Александр Крамаренко, Лыткаринский арматурно-изоляторный завод: Как перестать топить печку ассигнациями Экспертиза: Как развивается отечественный рынок облачных решений