IoT-платформа InOne контролирует работу холодильного оборудования в «Пятерочке»

Компания HeadPoint (входит в ГКС) внедрила систему контроля уставок холодильного оборудования (СКУХО) в магазинах одной из крупнейших российских розничных сетей страны «Пятерочка» (входит в X5 Group). Система реализована на основе IoT-платформы InOne, разработанной HeadPoint. Об этом CNews сообщили представители ГКС.

В магазинах «Пятерочка» установлены более 300 тыс. блоков мониторинга и контроллеров холодильного оборудования различных производителей. Контроль работы такого количества устройств и десятков различных эксплуатационных параметров, специфических для каждой модели оборудования, невозможен без автоматизации процессов обработки телематических данных, выявления отклонений в режимах работы и взаимодействия с сервисными компаниями.

Компания HeadPoint предложила решение — систему контроля установок холодильного оборудования (СКУХО) на основе IoT-платформы InOne собственной разработки.

«Обеспечение оптимальной работы холодильного оборудования в магазинах розничной сети и распределительных центрах — критически важная задача для бизнеса, т.к. позволяет минимизировать потери, связанные с порчей продуктов, а также обеспечить значительную экономию электроэнергии — доля холодильников в энергопотреблении магазина может составлять до 60%. В результате внедрения системы СКУХО существенно повышена энергоэффективность использования холодильников, сокращены эксплуатационные затраты и сроки ремонтно-восстановительных работ, оптимизированы режимы работы оборудования», — отметил Иван Борисов, руководитель направления технической экспертизы и аудита торговой сети «Пятерочка».

СКУХО в автоматическом режиме обеспечивает мониторинг оборудования по различным критериям, начиная от проверки корректности наименования контроллеров или получения данных по отдельным параметрам и до сложных проверок, когда значение одного параметра зависит от конкретного режима работы оборудования или фактических значений других параметров. Система формирует единый журнал событий по всему парку оборудования, где фиксируются все выявленные нарушения. При необходимости СКУХО автоматически производит корректировку параметров, проверяет устранение нарушения или оповещает сервисную организацию о необходимости проведения работ по настройке оборудования.

Специалисты «Пятерочки», используя интерфейсы СКУХО, могут гибко управлять составом правил для проверки оборудования: подключать к мониторингу новые регионы или отдельные объекты, запускать проверки по выбранному списку моделей контроллеров или задавать необходимые условия для конкретных параметров.

Генеральный директор компании HeadPoint Дмитрий Евдокимов: «Платформа InOne позволила унифицировать и автоматизировать процессы контроля эксплуатационных параметров холодильного оборудования и реализовать автоматическое изменение режимов работы при выявлении нарушений, а также значительно снизить нагрузку на сервисные организации и сотрудников торговой сети “Пятерочка”, которые отвечают за эксплуатацию оборудования».

В системе реализована автоматическая корректировка параметров для изменения режимов работы оборудования — теперь в случае выявления отклонений значения контролируемого параметра от настроенных правил проверки изменения в настройках работы оборудования происходят практически мгновенно, без необходимости выезда специалиста сервисной компании на объект. Также обеспечена полная интеграция с корпоративным Service Desk — СКУХО создает тикеты с детализацией нарушения и автоматически их закрывает, если параметры пришли в норму. В случае бездействия сервисной организации тикету будет повышен приоритет, и к нарушителям будут применяться штрафные санкции.

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X5 Retail Group N.V. — российская продуктовая розничная компания. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток» и жесткими дискаунтерами под брендом «Чижик». На 31 марта 2022 г. под управлением компании находилось 19479 магазинов. Сеть включает в себя 18320 магазинов «Пятерочка», 983 супермаркета «Перекресток», 89 жестких дискаунтеров «Чижик» и 28 гипермаркетов «Карусель». Под управлением компании находятся 47 распределительных центров и 4574 собственных грузовых автомобилей на территории России. На сегодняшний день в компании работают более 328 тыс. сотрудников.

HeadPoint — российский разработчик решений для построения цифровых территориально-распределенных систем мониторинга, ситуационного управления и инцидентного реагирования для «Умных городов», коммерческих предприятий в банковской сфере, промышленностиь и ритейле на базе собственной IoT-платформы InOne. HeadPoint c 2021 г. является резидентом «Сколково», кластера передовых производственных технологий, ядерных и космических технологий. Среди клиентов компании HeadPoint — правительство Москвы, Россельхозбанк, ФТС «Пятерочка», крупные промышленные и коммерческие предприятия, государственные и муниципальные структуры.

IoT-платформа InOne — цифровая платформа, позволяющая эффективно решать задачи мониторинга, диспетчеризации и реагирования для организаций различного масштаба, имеющих территориально-распределенную структуру. InOne обеспечивает быстрое подключение различных датчиков, систем видеонаблюдения и средств видеоаналитики, систем безопасности, систем мониторинга и другого оборудования, позволяет сформировать единый журнал событий, обеспечивает удобную визуализацию всех происходящих событий и автоматизированное реагирование на типовые нарушения.

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Платформа позволяет эффективно решать задачи мониторинга безопасности, контроля технологических процессов и эксплуатации оборудования, деятельности персонала и многое другое. Прикладное ПО «Система ситуационного мониторинга», реализованное на платформе InOne, внесено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (Реестр российского ПО, №3592).