VisionLabs и HeadPoint займутся созданием совместных решений на базе интернета вещей и компьютерного зрения

HeadPoint (входит в ГКС) и VisionLabs подписали соглашение о партнерстве и предложат банкам, ритейлерам, промышленным предприятиям, а также государственным и муниципальным структурам ряд совместных решений на основе IoT-платформы InOne компании HeadPoint и технологий компании VisionLabs в области компьютерного зрения и машинного обучения.

Интеграционная IoT платформа InOne, разработанная компанией HeadPoint, адаптирована для работы в территориально распределенных структурах. Она позволяет быстро подключать системы видеонаблюдения различных производителей и объединять их с IoT-устройствами, предоставляя пользователям единую событийную систему реагирования.

Для расширения возможностей мониторинга в InOne добавлен функционал LUNA PLATFORM от VisionLabs – распознавание и анализ лиц при помощи нейронных сетей. Биометрическое решение позволяет верифицировать и идентифицировать личность человека, а также определить его эмоции, пол, возраст, элементы поведения и атрибуты одежды. Алгоритмы распознавания являются собственной разработкой команды VisionLabs и по результатам независимых тестирований признаны одними из самых точных и быстрых в мире.

В планах компаний встроить в IoT-платформу и другие продукты VisionLabs на основе компьютерного зрения. Например, интеллектуальную видеоаналитику для распознавания транспорта LUNA CARS и распознавание средств индивидуальной защиты – каски, капюшона, жилеток и перчаток – в режиме реального времени.

Использование IoT-платформы InOne и встроенных модулей видеоаналитики VisionLabs позволяет реализовать единую систему видеомониторинга с функцией автоматического ситуационного анализа. При подключении к видеонаблюдению на распределенных объектах система получает и обрабатывает фото- и видеоданные, формирует единый журнал событий и автоматизирует процесс принятия решений. В качестве сценариев реагирования могут использоваться оповещение персонала через приложение, отправка сообщение по СМС и электронной почте, оправка пакета данных во внешнюю систему, запуск скрипта и др.

Дмитрий Евдокимов, генеральный директор компании HeadPoint, сказал: «Объединение возможностей IoT-платформы InOne и технологий анализа видеоизображений компании VisionLabs позволяет создать целый спектр решений, связанных со статистическим учетом и анализом посещаемости, идентификацией людей и транспортных средств, выявлением нетипичного поведения, работой с клиентами в банковском бизнесе, ритейле, обеспечением промышленной безопасности, поддержкой деятельности органов правопорядка в части предотвращения противоправных действий».

Илья Романов, коммерческий директор компании VisionLabs, отметил: «Совмещение технологий интернета вещей и компьютерного зрения дает возможность интегрировать видеопотоки с большого количества камер в единую систему с быстрым и точным анализом изображения. Это актуально для обеспечения инцидентного реагирования и получения аналитики не только локально на предприятии, но и в городской инфраструктуре в целом. Наши совместные решения с компанией HeadPoint многофункциональны и легко масштабируются в условиях больших территорий».