Версия «Штурвал 2.7» упростит управление большой контейнерной инфраструктурой .

«Штурвал» — это платформа управления кластерами Kubernetes от компании «Лаборатория Числитель». В версии 2.7 основные обновления коснулись инфраструктуры. В частности, разработчики добавили поддержку «Ред ОС» 8, управление пулами IP-адресов, а также предусмотрели управление группами узлов в интерфейсе с возможностью гибкого управления конфигурацией. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Числитель».

В обновленной архитектуре платформы реализован интерфейс создания кастомных ролей. Этот функционал позволяет еще точнее управлять доступами — теперь в одном окне администратор может точечно выделять доступы пользователям и группам сразу ко всем необходимым компонентам платформы: кластеру управления изолированно; кластеру управления и клиентским кластерам; неймспейсу клиентского кластера или отдельным ресурсам неймспейса; ArgoCD; OpenSearch.

В графическом интерфейсе реализована возможность создания групп узлов кластера. Это позволит администраторам кластеров без глубокого понимания особенностей внутренних механизмов: тонко настраивать шаблоны виртуальных машин в кластере — например, использование виртуальных машин с определенным количеством ядер, памяти и объемов дисков под разные цели в кластере; разделять узлы по виду деятельности с помощью ролей для лучшего контроля производительности — например, чтобы системная нагрузка не влияла на производительность прикладных сервисов; создавать различные конфигурации узлов для разных групп — например, параметры Container Runtime.

Доработки платформы коснулись и информационной безопасности. В частности, разработчики реализовали: авторизацию в кластеры из интерфейса командной строки; управление Seccomp-профилями в нагрузках и на узлах; расширенную политику аудита действий пользователей и администраторов кластера.

В новом релизе платформы появился маркетплейс отечественных решений, в котором размещаются предварительно настроенные репозитории продуктов технологических партнеров. В частности, здесь доступен репозиторий «Нимбиуса», одного из продуктов «Лаборатории Числитель».

«В этом релизе мы сфокусировались на точечных, но глубоких доработках платформы на основе запросов наших заказчиков. Обновления по большей части коснулись низкоуровневых компонентов. При этом функционал продукта становится все более привычным и комфортным в использовании для инженеров и администраторов наших заказчиков, — отметил Александр Краснов, технический директор платформы «Штурвал» «Лаборатории Числитель». — В следующем релизе мы планируем расширить механизмы обеспечения катастрофоустойчивости платформы»