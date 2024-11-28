Бесплатная и полнофункциональная версия «Штурвал Community Edition» теперь доступна всем желающим

Российский разработчик ПО «Лаборатория Числитель» представил новый релиз платформы «Штурвал 2.8». Главным событием стал выпуск community-версии продукта, которая уже доступна для скачивания после заполнения формы на сайте разработчика. «Штурвал Community Edition» обладает полным функционалом коммерческой платформы и при этом может быть развернута бесплатно. Одной из целей выпуска community-версии стало стремление «Лаборатории Числитель» расширить сообщество Kubernetes в России и сделать технологию доступной и понятной для людей. Об этом CNews сообщили представители компании «Лаборатория Числитель».

Основные пользователи платформы — DevOps-инженеры, сотрудники служб эксплуатации, разработчики и специалисты по ИБ, которым необходимо упростить и автоматизировать развертывание и последующее управление кластерами Kubernetes. Общедоступная версия ориентирована на тех специалистов, которые хотят познакомиться со всеми возможностями контейнерной платформы и оценить, насколько это решение подходит под их задачи.

Особенности «Штурвал Community Edition»: бесплатная лицензия и неограниченный срок использования; доступ к полному функционалу; неограниченное количество CPU, RAM и контейнеров; до 10 рабочих узлов (worker node) неограниченного размера; ежеквартальные обновления; поддержка сообщества в Telegram.

«Выпуская сommunity-версию “Штурвала”, мы даем возможность всем заинтересованным пользователям научиться работать с платформой и оценить ее эффективность. В особенности начинающим командам, которые еще мало знакомы с Kubernetes и хотят погрузиться в этот мир. Тем самым мы надеемся расширить сообщество Kubernetes в России и понизить порог вхождения в эту технологию. Чтобы у людей сложилась полноценная картина, мы сознательно не стали ограничивать функционал и срок использования», — отметил Александр Краснов, технический директор платформы «Штурвал», «Лаборатория Числитель».

В новом релизе платформы появилась возможность управлять кластером управления в режиме Standalone, что позволяет использовать все функции, доступные в клиентском режиме, например масштабирование узлов. Основные изменения, реализованные в версии 2.8, направлены на упрощение и автоматизацию процесса инсталляции и обновления кластера управления.

Доработки были сделаны и в части улучшения пользовательского интерфейса, в частности, была добавлена поддержка английского языка. С полным списком обновлений релиза 2.8 можно ознакомиться в публичной документации.

«Штурвал Community Edition» доступна для загрузки после заполнения формы на сайте компании «Лаборатория Числитель». Инструкцию по установке можно найти в публичной документации.