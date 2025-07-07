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В облаке Nubes появился Kubernetes as a Service на базе платформы «Штурвал»

Контейнерная платформа «Штурвал» была выбрана облачным провайдером Nubes для развертывания в собственном облаке Kubernetes as a Service как надежный и высокотехнологичный способ управления кластерами. Решение принималось на основе конкурентного анализа разработок, представленных на российском рынке контейнерной оркестрации. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Числитель».

«Штурвал» создавался именно для потребностей enterprise-компаний. Платформа управляет множеством кластеров Kubernetes из одной точки, осуществляет их развертывание, управление конфигурациями, узлами, системными сервисами и правами доступа. Помимо самого Kubernetes решение включает более 30 заранее настроенных, интегрированных друг с другом, поддерживаемых и обновляемых одной кнопкой модулей.

Kubernetes as a Service на базе «Штурвала» — это готовые кластеры Kubernetes в облаке, которые предоставляются по подписке с SLA 99,95%. Также в услуге предусмотрена возможность полного администрирования и сопровождения силами специалистов облачного провайдера.

Облако Nubes развернуто в собственном московском ЦОДе вендора. Дата-центр имеет уровень надежности Tier III и обладает инструментами защиты от DDoS-атак, сканирования IP-адресов, сбора и анализа логов.

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Цифровизация

«Мы продолжаем интегрировать в наше облако сервисы, ориентированные на безопасность и устойчивость. Сотрудничество с разработчиками платформы “Штурвал” ― очередной шаг в этом направлении. Уверены, что появление данного способа управления кластерами среди предоставляемых Nubes вариантов сервиса позволит нашим клиентам, в том числе представителям крупного бизнеса, в очередной раз убедиться в правильности их шага в сторону облаков и по достоинству оценить их удобство», ― сказал Василий Степаненко, генеральный директор Nubes.

«Использование платформы “Штурвал” из облака позволит сэкономить на развертывании и обслуживании ИТ-инфраструктуры, а также быстрее запустить новые проекты. Клиенты смогут управлять в нем кластерами так же просто, как и у себя в инфраструктуре. Мы рады работать с сильной командой провайдера и верим в совместный успех», — сказал Александр Краснов, технический директор платформы «Штурвал».

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