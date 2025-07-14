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Разработчики Kaspersky Container Security и платформы «Штурвал» провели глубокую интеграцию продуктов

Теперь компаниям, которые используют платформу «Штурвал» в своей инфраструктуре, доступен повышенный уровень безопасности на протяжении всего жизненного цикла контейнерных приложений и средств оркестрации на базе Kubernetes. Об этом CNews сообщили представители компании «Лаборатория Числитель».

«Штурвал» позиционирует себя как Enterprise Kubernetes. Платформа включает более 30 модулей (кроме самого Kubernetes), заранее настроенных, интегрированных друг с другом, поддерживаемых и обновляемых по одной кнопке. Решение входит в реестр российского ПО Минцифры и официально соответствует требованиям CNCF.

Kaspersky Container Security защищает контейнерные приложения на всех этапах их жизненного цикла — от разработки до эксплуатации. Решение снижает риски, характерные для контейнерных сред, — от уязвимостей образов контейнеров до ошибок в настройках узлов кластера — и автоматизирует проверку соответствия требованиям информационной безопасности.

Проведенные испытания подтвердили, что совместное использование продуктов открывает доступ к следующим возможностям: сканирование в реестрах образов; сканирование образов кластера; проверка целостности с помощью проверки подписи образов; настройка реагирования на выявленные KCS угрозы; интеграция с CI/CD для сканирования образов до развертывания в кластере; контроль запуска образов; обеспечение безопасности приложений и сервисов на этапе Runtime; поведенческий анализ на этапе Runtime.

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Цифровизация

«Специфика контейнерных приложений предполагает особое решение для защиты компонентов контейнерной инфраструктуры. Kaspersky Container Security дополняет уже встроенные в платформу «Штурвал» механизмы безопасности, обеспечивая полнофункциональную защиту ключевых компонентов среды разработки и выполнение контейнерных приложений», — отметил Тимофей Минин, менеджер по развитию продуктов облачной безопасности «Лаборатории Касперского».

«Наш продукт заточен под потребности enterprise-компаний, у которых на первом месте зачастую стоит именно безопасность. При выборе партнера они проводят жесткое тестирование и досконально проверяют функции безопасности. “Штурвал” в этом плане имеет базовый функционал “из коробки”. Kaspersky Container Security расширяет возможности контроля за инцидентами информационной безопасности и обеспечивает более тонкую настройку платформы. Таким образом, коллаборация наших продуктов покрывает значительную часть ИБ-рисков, характерную для контейнерных сред», — сказал Александр Краснов, технический директор платформы «Штурвал».

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