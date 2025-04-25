НСИС разработал новый сервис для повышения прозрачности рынка вторичных продаж автомобилей

Национальная страховая информационная система (НСИС) разработала продукт, призванный повысить прозрачность и безопасность сделок на рынке подержанных автомобилей. Решение предназначено для маркетплейсов, автомобильных классифайдов, страховых компаний и других участников рынка, работающих с вторичным авторынком. Об этом CNews сообщили представители НСИС.

Кому будет полезен продукт

Онлайн-площадкам по продаже авто — для расширения спектра услуг и повышения доверия пользователей. Покупателям подержанных автомобилей — для получения полной и достоверной информации об истории транспортного средства перед покупкой. Страховым компаниям — для точной оценки рисков и предотвращения страхования проблемных автомобилей.

Выгоды для страховых компаний

Снижение убытков – точная оценка реального состояния автомобиля и выявление скрытых повреждений. Борьба с мошенничеством – выявление поддельных ПТС, «двойников» и других схем обмана.

Оптимизация тарифов – возможность дифференцированного расчета страховой премии на основе полной истории авто. Автоматизация проверок – сокращение времени на оценку рисков при заключении договоров.

Возможности применения

Включение в отчеты об автомобилях для предоставления покупателям. Дополнение сервисов проверки авто новыми данными.

Программы по лояльности пользователей за счет повышения прозрачности сделок. Интеграция в скоринговые системы страховщиков для автоматизированной оценки рисков.

Что входит в отчет

Продукт содержит полную историю автомобиля на основе данных АИС страхования, включая более 50 ключевых показателей, таких как: смена собственников и пробег; признаки мошеннических действий; география эксплуатации; участие в ДТП и степень ущерба; суммарный ущерб за весь срок службы; факты угона; использование в такси; и другие важные для покупателя и страховщика параметры.

Заместитель генерального директора НСИС Ольга Мордкович: «Рынок подержанных автомобилей нуждается в доверии и прозрачности. Наш продукт позволяет покупателям принимать обоснованные решения, страховым компаниям – минимизировать риски, а площадкам – предлагать дополнительные сервисы с высокой клиентской ценностью. Это важный шаг к снижению мошенничества и повышению стандартов всей отрасли. НСИС уже ведет переговоры об интеграции данных в ключевые сервисы по продаже подержанных авто, а также обкатывает систему с несколькими автодиллерами, готовыми задействовать механизмы проверок в трейд-ин и вторичных продажах».