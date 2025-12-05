НСИС: такси становится менее аварийным

Национальная страховая информационная система проанализировала КБМ таксистов и увидела улучшение по цифрам в части их КБМ - коэффициента, отражающего страховую историю водителя. Об этом CNews сообщили представители НСИС.

В отношении ТС, целью использования которых является перевозка пассажиров в такси, в 2024 г. у 33% водителей был КБМ выше 1 (всего у 0,05% водителей были предельно высокий КБМ 3,92), а у 10,6% водителей был самый низкий КБМ (значение 0,46).

В 2025 г. ситуация немного изменилась - КБМ выше 1 был у 25,10% водителей, самый высокий КБМ был у 0,09% водителей, а самый низкий КБМ был уже у 15,36% водителей такси.

При этом стоит отметить, что для транспортных средств, которые используются в личных целях (категория ТС В) в 2025 г. лишь у 7,5% водителей КБМ имеет значение выше 1 (при этом предельно высокий КБМ 3,92 был у 0,03% водителей), а самый низкий КБМ (значение 0,46) было у 34,20% водителей.

Показателен пример и водителей мототехники (категория ТС А) - 6% водителей был КБМ больше 1 (предельно высокий КБМ был у 0,01% водителей), а самый низкий был у 49,62% водителей, что значительно лучше среднего значения по 2025 году (31,2% водителей).