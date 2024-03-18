Национальная Страховая Информационная Система вошла в состав участников Ассоциации «ФинТех»

АО «Национальная Страховая Информационная Система» (НСИС, 100%-ная дочерняя компания Банка России) стало ассоциированным членом «Ассоциации ФинТех» (АФТ). На площадке АФТ НСИС будет принимать участие в инициативах по цифровизации страхового рынка, повышению доступности страховых продуктов, созданию и развитию сервисов по сопровождению и урегулированию страховых случаев. Об этом CNews сообщили представители НСИС.

В статусе ассоциированного члена АФТ АО «НСИС» получила возможность принимать участие в рабочих группах АФТ и мероприятиях ассоциации, участвовать в создании и развитии решений для финансового и страхового рынков. Компания заинтересована в реализации на российском финансовом рынке проектов, связанных с развитием Открытых API, внедрением Цифрового профиля физических и юридических лиц, созданием суперсервисов, и проектов в области информационной безопасности.

«Площадка АФТ является местом обмена мнениями, опытом и выработки решений, которые будут способствовать развитию финансовых рынков страны. Мы готовы пилотировать инновационные решения для страхового бизнеса в технологической песочнице АФТ, содействовать развитию различных сервисов, способствующих повышению доступности страховых услуг и сокращающих клиентский путь для потенциальных клиентов страховых компаний», — сказал генеральный директор НСИС Николай Галушин.

«Развитие и цифровизация страхового рынка в России — одна из ключевых задач АФТ. И, безусловно, опыт и компетенции АО «НСИС» в этой области будут способствовать выстраиванию удобного цифрового бесшовного клиентского пути на этом рынке, а также созданию новых удобных продуктов и сервисов», — сказал генеральный директор «Ассоциации ФинТех» Максим Григорьев.