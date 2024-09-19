Прямые онлайн-продажи полисов заменят агентов на страховом рынке

Прямые онлайн-продажи полисов заменят агентов на страховом рынке, заявил генеральный директор Национальной страховой информационной системы (НСИС, 100% дочерняя компания Банка России) Николай Галушин.

«Я верю в способ прямой коммуникации с клиентом. Я верю, что приходят на рынок новые потребители, которые будут сами искать под себя продукты», - отметил глава НСИС.

С точки зрения продаж, по его мнению, все таргетирование должно быть построено по двум группам - это продукт и как этот продукт донести до потребителя, это канал продаж. «Надо найти тот продукт, который купят. Надо иметь ту возможность, которая донесет этот продукт до потребителя», – сказал он.

Анализируя каналы продаж, он отметил, что канал банковский слишком дорогой. Канал агентский непрозрачен для страховой компании, потому что агенты работают не на одну компанию, а на пять компаний одновременно. «И любые цифровые решения для агентов они страшны, потому что агент не хочет сдавать каналу информацию с контактными данными о клиенте, потому что в любой момент времени, как он считает, он потеряет эти данные и клиентскую базу», - сказал Галушин, пояснив, что поэтому он верит в цифровые продажи.

Если говорить о новом подрастающем поколении клиентов страховщиков, они ориентированы не на покупку через агента. «Зачем нужны агентские продажи, если я сам могу зайти куда-то на сайт страховщика на сайт агрегатора, наверное, еще лучше я увижу сразу предложение 25 страховщиков или 150 страховщиков», - отметил Галушин.

С точки зрения покупки страховых продуктов у агрегаторов, он отметил, что сейчас невозможно купить ни один продукт по каско, потому сравнение происходит только по цене. «Вы не можете сравнить все, что стоит за ценой, потому что у кого-то есть агрегатная страховая сумма, у кого-то есть неагрегатная страховая сумма. Где-то есть отдельный способ ремонта, например, без справки - только одна деталь ремонтируется, где-то две детали ремонтируются, поэтому, как правило, все страхование построено на том, что вы покупаете самый дешевый продукт и на входе в страхование вы не думаете об урегулировании убытка», - отметил глава НСИС.

При этом он подчеркнул, что страхование автокаско остается недооцененным сегментом, поскольку страховкой покрывается лишь порядка 10% автопарка.