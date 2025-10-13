Разделы

НСИС помогает автопроизводителям обеспечивать безопасность транспортных средств

Национальная страховая информационная система (НСИС) создала сервис для автопроизводителей и дилеров по направлению уведомлений об отзывных кампаниях по автомобилям. Об этом CNews сообщили представители НСИС.

Глава НСИС Николай Галушин заявил, что использовать площадку для оповещения собственников автомобилей о проводимых отзывах может абсолютно любой бренд. «Мы готовы сотрудничать и с Lada, и с ушедшими марками, – сказал он. – Нашей системой рассылки по отзывам уже воспользовались два японских бренда. Но такая возможность доступна и другим. Собственники авто получают на почту приглашение пройти бесплатный ремонт по отзывной кампании».

Юрий Драченин, «Контур.Эгида»: Контроль за сотрудниками со стороны ИБ не должен восприниматься как слежка

Безопасность

Здесь для автобрендов важно то, что в базе АИС страхования содержатся актуальные контакты собственников. «Отзывная кампания может проводиться и по автомобилям возраста, например, 10 лет, за это время они могли сменить нескольких собственников, а у автодилеров есть информация только по первому покупателю», – сказал Николай Галушин.

Эта услуга пользуется все большей популярностью – рассылку, касающуюся отзывов, через базу страховщиков получили уже сотни тысяч автомобилистов. И те бренды, которые ей воспользовались, отмечают возросшие показатели конверсии.

