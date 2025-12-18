Разделы

НСИС завершит интеграцию с ФГИС такси до конца года

Национальная страховая информационная система (НСИС) до конца текущей недели завершит интеграцию с Минтрансом и с ФГИС такси, которая позволит в режиме реального времени ФГИС такси получать информацию о наличии полиса ОСАГО у этой категории водителей в любой момент времени. Об этом CNews сообщил представитель НСИС.

«Без отправки писем с приложением длинных списков транспортных средств, просто интеграция двух информационных систем», – сказал глава НСИС Николай Галушин, уточнив, что, во-первых, это позволит избежать ошибок, и второе – «не задействовать людей с обеих сторон» и обеспечить оперативный режим проверки данных по наличию полиса ОСАГО.

При этом он отметил, что, если у таксиста не окажется полиса ОСАГО, то может быть отозвано разрешение на деятельность в качестве такси.

«Когда мы получаем запрос о том, заключен у машины полис ОСАГО или нет, запрос приходит на конкретную дату. В настоящее время таксисты активно пользуются однодневными полисами ОСАГО, являясь их основными покупателями. Если на дату проверки полиса в АИС страхования не оказалось, потому что водитель покупает полис ОСАГО только на свои рабочие дни, то это создает риск потери разрешения. Сопряжение двух информационных систем позволяет проверять наличие полисов ОСАГО в режиме реального времени на любую дату, то есть добросовестные таксисты, покупающие однодневный полис ОСАГО, не пострадают, потому что в рабочие дни у них будет действующий полис ОСАГО», – сказал глава НСИС.

