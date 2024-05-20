МТС подключила к сети еще 56 малых населенных пунктов Иркутской области

МТС сообщает о масштабном расширении LTE-покрытия на территории Иркутской области. Мобильную связь и высокоскоростной мобильный интернет МТС получили жители 56 малых населенных пунктов, в каждом из которых проживают менее 500 человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Связь и мобильный интернет МТС появилась в населенных пунктах с небольшим количеством жителей – от 100 до 500 человек – в 16 районах Приангарья. Лидерами по количеству населенных пунктов, где запущен LTE – по девять сел и деревень – стали Братский и Зиминский районы. 8 населенных пунктов находятся в Куйтунском, шесть в Качугском и по четыре в Жигаловском и Заларинском районах. Остальные 16 локаций расположены в Усольском, Нижнеудинском, Тулунском, Усть-Удинском и других районах.

Создание цифровой инфраструктуры поможет почти 15 тыс. сельским жителям не только быть на связи и на высокой скорости пользоваться повседневными цифровыми сервисами – слушать музыку, смотреть фильмы и сериалы онлайн, общаться через мессенджеры и по видеосвязи, узнавать последние новости через интернет, но и развивать в своих населенных пунктах сельское хозяйство, образование и туризм.

«Устранение цифрового неравенства с помощью покрытия высокоскоростным мобильным интернетом малые и удаленные населенные пункты региона является социальной задачей. Жителям необходимо иметь онлайн-доступ к социально-значимым ресурсам – порталам государственных услуг, медицинских и образовательных учреждений, онлайн-банкингу и многим другим. Особенно это актуально для жителей населенных пунктов, расположенных на большом расстоянии от районных центров и в труднодоступной местности. На данный момент около 95% населения, проживающего в сельской местности, уже получили доступ к LTE, и мы планируем и далее закрывать «белые пятна» на карте Иркутской области», – сказал директор МТС Иркутской области Константин Зимин.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.