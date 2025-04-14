Получите все материалы CNews по ключевому слову
Фаерштейн Андрей
Фаерштейн Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11916 1
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1977 1
|Парфенов Владимир 4 1
|Черницын Иван 2 1
|Наумов Даниил 8 1
|Матвеев Никита 2 1
|Иванов Кирилл 18 1
|Гаранин Евгений 36 1
|Погорелова Наталья 6 1
|Ревяшко Андрей 20 1
|Погорелова-Триппель Наталья 28 1
|Бова Светлана 7 1
|Колескин Тимур 13 1
|Мольский Александр 15 1
|Галкин Николай 109 1
|Бардинцев Игорь 11 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Карапузов Алексей 20 1
|Дьяченко Валерий 95 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353281, в очереди разбора - 759359.
Создано именных указателей - 172976.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.