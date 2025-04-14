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Индексная книга (каталог) CNews*
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Фаерштейн Андрей



14.04.2025 «Русал» завершил внедрение системы управления лабораторной информацией от «Айтеко» 1
16.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Системы хранения данных 2021» состоится 6 июля 1
21.05.2020 Андрей Фаерштейн, ИТ-директор «Русала», в интервью CNews — о смене ИТ-приоритетов из-за «удаленки» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Фаерштейн Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9141 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8833 1
Русагро Группа Компаний 285 2
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 36 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 78 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2850 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1211 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1409 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 153 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 505 1
Лента - Утконос 177 1
Ак Барс Банк 272 1
Газпром нефть 631 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 720 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2457 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11916 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1977 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6767 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4291 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24785 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8230 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13546 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5850 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12765 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14552 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1155 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14371 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 950 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5944 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1016 1
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 213 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6391 1
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 340 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16292 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3289 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 543 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11796 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3972 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4335 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21600 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 880 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6960 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9572 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 902 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1193 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6894 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3799 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1508 1
Парфенов Владимир 4 1
Черницын Иван 2 1
Наумов Даниил 8 1
Матвеев Никита 2 1
Иванов Кирилл 18 1
Гаранин Евгений 36 1
Погорелова Наталья 6 1
Ревяшко Андрей 20 1
Погорелова-Триппель Наталья 28 1
Бова Светлана 7 1
Колескин Тимур 13 1
Мольский Александр 15 1
Галкин Николай 109 1
Бардинцев Игорь 11 1
Абакумов Евгений 206 1
Карапузов Алексей 20 1
Дьяченко Валерий 95 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 3
Америка - Американский регион 2168 1
Россия - СФО - Иркутская область - Братск 100 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 932 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1033 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1698 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43826 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3687 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8860 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 861 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48796 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5867 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13901 1
Черкизон - Черкизовский рынок 157 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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