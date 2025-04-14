«Русал» завершил внедрение системы управления лабораторной информацией от «Айтеко»

Компания «Инвиатех» (входит в ГК «Айтеко») реализовала проект по внедрению собственной системы управления лабораторной информацией (DES.LIMS) для Объединенной компании «Русал» (ОК «Русал»). Проект охватил 13 предприятий в трех ключевых дивизионах компании: алюминиевом, глиноземном и продуктовом. Об этом CNews сообщили представители ГК «Айтеко».

Основной целью проекта было создание единой платформы для автоматизации работы лабораторий на всех предприятиях ОК «Русал», что позволит стандартизировать процессы контроля качества и интегрировать их с производственными системами. Для реализации проекта было выбрано отечественное решение DES.LIMS, собственной разработки Айтеко.

Работы начались с пилотных внедрений в каждом дивизионе: в алюминиевом площадкой стал Саяногорский алюминиевый завод, в глиноземном – АО «Русал Ачинск», а в продуктовом – ООО «Валком-ПМ» в Волгограде. После успешной реализации пилотных проектов стартовало тиражирование решения на другие предприятия.

Внедрение проходило одновременно на нескольких предприятиях, расположенных в разных регионах России - от Мурманской до Иркутской областей. Было автоматизировано три типа лабораторий (физические, химические, санитарно-промышленные), внедрено более 2100 методик измерений, подключено около 150 измерительных приборов. Система обрабатывает более 11 тыс. измерений ежедневно. Было разработано 48 интеграционных интерфейсов для связи LIMS с другими информационными системами предприятий.

«Внедрение DES.LIMS — это важный шаг в цифровой трансформации нашей компании. Новая система позволяет нам повысить эффективность и прозрачность процессов управления качеством, а также улучшить оперативное взаимодействие между лабораториями и производственными отделами наших предприятий. Повышение достоверности результатов измерений стало возможным, в том числе, за счет автоматизации обработки данных в режиме, близком к реальному времени. Кроме того, значительно повысилась оперативность предоставления данных производственным подразделениям. Успешная реализация проекта закладывает основу для дальнейшей цифровой трансформации ОК «Русал», способствуя укреплению позиций компании как технологического лидера алюминиевой отрасли», – отметил Андрей Фаерштейн, ИТ-директор ОК «Русал».

В ходе проекта были внедрены различные модули DES.LIMS, включая управление жизненным циклом образца, учет лабораторного оборудования, управление нормативно-справочной информацией, учет товарно-материальных ценностей, внутрилабораторный контроль, учет персонала, систему менеджмента качества и построение отчетов.

«Проект в ОК «Русал» - один из крупнейших в нашей практике. Мы гордимся тем, что смогли создать эффективное решение, которое учитывает специфику всех дивизионов компании и при этом обеспечивает единые высокие стандарты работы лабораторий. Система DES.LIMS, разработанная нами, полностью соответствует требованиям по импортозамещению и включена в Реестр отечественного программного обеспечения. Это обеспечивает ОК «Русал» технологическую независимость в критически важной для производства сфере контроля качества», – сказал Владимир Везломцев, заместитель генерального директора по производственным системам «Инвиатех».

Результатом проекта стало создание единой информационно-технологической среды в ОК «Русал» для управления лабораторными процессами. Система DES.LIMS была внедрена на восьми предприятиях алюминиевого дивизиона, включая крупнейшие заводы в Красноярске, Братске и Саяногорске, трех предприятиях глиноземного дивизиона и двух предприятиях продуктового дивизиона. ОК «Русал» получила инструмент для управления качеством продукции, соответствующий мировым стандартам и при этом полностью основанный на отечественных технологиях.