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Витамины и БАДы собственных торговых марок iHerb появились в продаже на «Яндекс маркете»

Все представленные товары имеют свидетельства о государственной регистрации. Для удобства они собраны в специальном разделе.

Товары уже поступили на склад маркетплейса в Подмосковье, что позволяет обеспечить привычные сроки доставки для покупателей в столице (один-два дня). В ближайшее время товары поступят также на региональные склады, что позволит предложить покупателям быструю доставку и за пределами Москвы. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс маркета».

На фарм-категорию сейчас приходится несколько процентов GMV e-com «Яндекса». В ассортименте представлен выбор витаминов и биологически активных добавок, в том числе российского производства. Запуск продаж товаров собственных торговых марок iHerb сможет дополнительно простимулировать рост этой категории.

«Яндекс маркет» совместно с партнерами организовал поставку витаминов и БАДов из-за рубежа на российские склады маркетплейса. За счет этого удалось обеспечить привычную для пользователей маркетплейса скорость доставки. Благодаря тщательной проработке логистики на всех этапах и закупке больших объемов товаров «Маркет» может предложить покупателям доступные цены на эти товары.

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«Яндекс маркет» — сервис для покупок, на котором доступно больше 49 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. На сервисе активно продают товары больше 35 тыс. магазинов-партнеров. Маркетплейс может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на «Маркете» можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет».

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