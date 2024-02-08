Utrace обеспечила переход фармкомпании «Ядран» на цифровую маркировку БАДов

Utrace, разработчик ИТ-решений для сериализации товаров, обновил облачную систему управления цифровой маркировкой Utrace Hub в фармацевтической компании «Ядран». Теперь фармпроизводитель сможет передавать сведения о маркировке биологически активных добавок (БАД) в государственную систему мониторинга (ГИС МТ).

«Ядран» – международная компания, которая более 25 лет работает на фармацевтическом рынке России. Компания специализируется на разработке и производстве лекарственных средств, применяемых в отоларингологии, педиатрии, аллергологии, гинекологии, дерматологии. В продуктовом портфеле «Ядран» свыше 20 наименований, несколько из которых являются лидерами в своем сегменте.

В фармацевтической отрасли, где объем выпуска продукции составляет несколько сотен тысяч SKU в день, цена простоя производства крайне высока. Чтобы не допускать таких ситуаций, фармбизнес должен своевременно реагировать на изменения законодательства и модернизировать свои производственные процессы. С 1 октября 2023 г. стартовала обязательная маркировка БАДов. Для продолжения бесперебойной работы «Ядран» потребовалось автоматизировать процесс передачи сведений о биологически активных добавках в государственную систему мониторинга.

В компании выстроена комплексная ИТ-инфраструктура для управления маркировкой. Для передачи сведений о выпуске лекарственных препаратов используют облачную платформу уровня L4 Utrace Hub. Это технологическое решение для управления маркировкой с широким набором готовых интерфейсов и модульной архитектурой. В 2023 г. систему расширили модулем управления цифровой маркировкой БАДов.

Решение позволит компании «Ядран» обеспечить полное соблюдение требований законодательства в области прослеживаемости БАДов. В частности, через Utrace Hub реализованы процедуры заказа кодов Data Matrix для новой товарной группы, а также передача сведений в государственную систему учета ГИС МТ об их нанесении и вводе продукции в оборот.

Возможности облачной платформы Utrace Hub позволяют организовать проведение процедур обязательной маркировки различной лекарственной продукции в промышленном масштабе, независимо от территориального расположения компании, размеров филиальной сети и номенклатуры выпускаемой продукции.

Пропускная способность системы Utrace Hub превышает 20 млрд кодов в год, что полностью закрывает потребности в маркировке продукции для производства любого масштаба. При необходимости каждый модуль системы Utrace Hub может быть доработан, а сама система интегрирована в существующую ИТ-инфраструктуру объемно-сортового учета компании, в сочетании с программно-аппаратными средствами для нанесения Data Matrix-кодов и системами управления складом (WMS).

«Высокий уровень экспертизы специалистов компании Utrace, которые помогли нам в проекте, позволил обеспечить запуск системы в кратчайшие сроки и с минимальным участием со стороны наших сотрудников. Utrace Hub отличается высокой производительностью, а команда Utrace постоянно актуализирует продукт под требования законодательства и задачи бизнеса», — сказал Дмитрий Петраков, менеджер по бизнес-операциям отдела логистики «Ядран».

«В обозримом будущем маркировка станет обязательной для всех участников оборота БАДов. Она затронет производителей, импортеров, дистрибьюторов, аптечные сети, вплоть до небольших маркетплейсов. Этап перехода может быть сопряжен с рядом трудностей. Поэтому критически важно настроить и протестировать процесс заблаговременно, до того, как маркировка станет обязательной для всех производителей и продавцов. Команда специалистов Utrace готова оказать содействие в подготовке к переходу, а также обеспечить сопровождение системы маркировки на стадии промышленной эксплуатации», — сказал Василий Савин, директор по консалтингу Utrace.