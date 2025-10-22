От барбершопа до пиццерии: «Билайн Big Data & AI» представил «Бизнес.Локатор» для открытия точек малого бизнеса с помощью ИИ

Команда «Big Data & AI» «Билайна», развивающая продукты на основе больших данных и ИИ, представила новый инструмент, который помогает предпринимателям и компаниям находить оптимальные локации для открытия новых кофеен, пиццерий, барбершопов и других точек малого бизнеса. Сервис «Бизнес.Локатор» с помощью искусственного интеллекта анализирует городские территории и подсказывает, где эффективнее вести бизнес. Об этом CNews сообщили представители «Билайна».

«Бизнес.Локатор» позволяет не просто подобрать локации для общих секторов бизнеса, а сделать настройку для узких категорий. Например, в сегменте «Красота» можно рассмотреть отдельно локации для маникюрных студий, бьюти-коворкингов, салонов бровей и ресниц, эпиляции, магазинов парфюмерии и косметики, барбершопов, салонов красоты, парикмахерских и косметологических кабинетов. Такой детализированный категоризатор становится особенно ценным для специфичных ниш, где точность расчета спроса часто определяет успех бизнеса.

В основе интеллектуальной платформы лежит уникальный показатель — «индекс привлекательности территорий», который учитывает баланс спроса и предложения в каждом районе Москвы для конкретного типа бизнеса. Он показывает, насколько высока вероятность успешного запуска именно в этом месте. Благодаря искусственному интеллекту и базе данных оператора связи клиент освобождается от необходимости вручную собирать и анализировать громоздкие массивы информации.

Для расчета индекса привлекательности используется более 100 параметров, включая: аудиторию — портрет пользователей, бывающих в этом районе (социально-демографические характеристики и финансовые возможности разных категорий клиентов); проходимость — насколько оживлённое место; бизнес-среду — сколько точек аналогичной отрасли бизнеса уже есть рядом; транспортную доступность — есть ли поблизости метро, остановки, магистрали; динамику рынка недвижимости — как меняются цены на аренду и продажу помещений. И много других параметров.

В рамках сервиса данные отображаются в обезличенном агрегированном виде, исключающем передачу информации о конкретных пользователях и их местонахождении.

В «Бизнес.Локаторе» фильтры настроены так, что ими может пользоваться как сам собственник бизнеса, так и новичок в аналитике. Так, быстрая сортировка (например, топ-10 локаций) и возможность сохранять интересующие участки в «Избранное» для последующего мониторинга позволяют более глубоко изучать арендные условия и планировать развитие.

Сценарий использования сервиса довольно прост: пользователь выбирает тип бизнеса, и сервис формирует «тепловую карту» с подсвеченными зонами, в которых вероятность успешного запуска бизнеса в выбранной категории выше, чем в остальных. По каждой зоне можно отдельно посмотреть подробную информацию о ежемесячной и суточной проходимости, портрете аудитории и финансовых возможностях разных категорий клиентов, а также динамике изменения индекса привлекательности за последние 6 месяцев. Данные обновляются ежемесячно, благодаря этому предприниматели могут отслеживать изменение привлекательности выбранных территорий.

Работа платформы не требует установки специальных программ, все функции доступны на сайте с регистрацией по номеру телефона. Для всех пользователей предусмотрен бесплатный пробный период на три дня с неограниченным функционалом. Платный тариф стартует от 3,9 тыс. руб. в месяц.

Станкевич Сергей, руководитель продукта «Геоаналитика» «Билайна»: «Мы создали сервис, который превращает сложную геоаналитику в простые решения. Представьте: вы хотите открыть кофейню. Раньше пришлось бы неделями изучать отчеты, считать пешеходов, гадать о возможностях и пожеланиях жителей. Теперь за пять минут вы увидите, где в городе люди чаще всего ищут «кофе рядом», где уже есть успешные кофейни, а где их не хватает — и получите готовую оценку перспективности каждой локации. Это не просто набор сложных данных — это умные подсказки для вашего бизнеса. Когда новый магазин открывается в правильном месте, это выгодно всем: предприниматель получает клиентов, жители — удобный сервис рядом с домом, а город становится комфортнее».