Геоаналитика для HR: «Билайн Big Data & AI» и Fersol предлагают новый подход к оценке кадрового потенциала регионов

Команда по работе с большими данными и ИИ (Big Data & AI) «Билайна» и сервисно-рекрутинговая компания Fersol применили новый подход к выявлению наиболее перспективных территорий для найма сотрудников на удаленные производственные объекты. Использование геоаналитики позволило работодателям и инвесторам получить дополнительные данные для оценки кадрового потенциала регионов и дальнейшего подбора персонала. Технологию уже протестировали при строительстве крупного инфраструктурного проекта по освоению ресурсного потенциала Арктической зоны. Об этом CNews сообщили представители «Билайна».

Подбор кадров на удаленные объекты — трудоемкий и затратный процесс. Планирование найма сотрудников начинается еще на стадии инвестирования в проект. Стандартно штат таких предприятий формируется из локальных специалистов, или привлекаются кадры из других регионов для работы вахтовым методом. Важно заранее оценить наличие инфраструктуры и условия труда, к которым будут готовы потенциальные сотрудники, а также запланировать необходимые инвестиции для обеспечения проекта персоналом. Поэтому оценка кадрового потенциала региона становится одной из первостепенных задач.

Как высокотехнологичная компания, Fersol вместе с командой Big Data & AI «Билайна» решили использовать данные геоаналитики для выявления наиболее перспективных территорий для найма сотрудников и расширения знаний о целевой аудитории по регионам, исходя из особенностей вакансий и зарплатных ожиданий соискателей.

Сергей Станкевич, руководитель продукта «Билайн.Геоаналитика»: «Мы уже умеем с помощью геоаналитики качественно анализировать туристические потоки, определять лучшие места для открытия нового бизнеса, а также собирать данные для планирования транспортных маршрутов. Но потенциал технологии не ограничен этим. Вместе с компанией Fersol мы решили попробовать новую область применения данных геоаналитики — оценка кадровых ресурсов регионов. Это совершенно новый для нас проект, но мы видим в нем потенциал, который может быть особенно полезен крупным промышленным и добывающим предприятиям».

Подход был апробирован при строительстве крупного инфраструктурного проекта по освоению ресурсного потенциала Арктической зоны. Это значимый проект государственного масштаба, который даст импульс развитию региона. Для инвестиционных проектов особую роль играет оценка потенциальных затрат и рисков. В том числе необходимо заранее понимать, потребуются ли дополнительные вложения в персонал с точки зрения логистики, проживания и т.д. Для этого нужно знать, есть ли местные специалисты в достаточном количестве или необходимо привлекать сотрудников из других регионов.

Ранее для анализа заинтересованности потенциальных кандидатов в смене места работы данные собирались с помощью телефонных интервью. В этот раз в рамках проекта команда «Билайна» с помощью геоаналитики проанализировала три ближайших региона как потенциальных доноров для найма персонала. Собирались базовые метрики о количестве местных работающих жителей, а затем конкретизировались под профиль вакансий: социально-демографические данные, уровень дохода, тип занятости, наличие автомобиля и заинтересованность в работе. Для формирования упомянутой статистики производился анализ данных технических средств билайна, в том числе информации о нагрузке на базовые станции, а также обезличенных данных о пользователях связи. Обработка информации осуществлялась предиктивными математическими моделями оператора и затронула только пользователей, выразивших согласие на такую обработку. Полученные данные стали основой для глубокого анализа ЦА по регионам и в дальнейшем могут использоваться для оценки инвестиционных рисков и планирования привлечения и найма персонала.

Собранные данные позволили подтвердить гипотезу о возможностях региона по трудовым ресурсам: из проживающего населения в регионе 94% — это трудоспособное население, из них 1%, вероятно, привлекается к работам вахтовым методом. Применение геоаналитики позволило значительно сократить использование внутренних ресурсов Fersol: время на формирование и первичную обработку аналитического отчета уменьшилось на 90%.

Наталья Сержанова, руководитель направления по развитию бизнеса Fersol: «Строительство любых удаленных объектов требует тщательной стратегической подготовки, особенно на этапе инвестиционной разработки проекта. Необходимо не только оценивать территорию с точки зрения объемов полезных ископаемых, но и понимать, кто будет работать на предприятии. Использование больших данных, дополненных нашей экспертизой, позволят индустриальным предприятиям прогнозировать возможные риски и развивать инфраструктуру объектов на основе анализа кадрового потенциала территории. Уверены, что в условиях временных кадровых трудностей в промышленности, подобная аналитика может помочь в соблюдении сроков запуска масштабных проектов».

В дальнейшем разработанный подход планируется применять при разработке новых проектов или модернизации действующих, а сама технология может быть преобразована в новую сферу бизнеса на российском рынке.