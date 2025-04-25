«Билайн» расширил рекламную сеть digital indoor на 14 миллионов человек

«Билайн Big Data & AI» (команда, разрабатывающая решения на основе ИИ и больших данных) продолжает развивать направление цифровой интерьерной рекламы - digital indoor и расширяет сеть для трансляции рекламы в ритейле. В рамках масштабирования более 3000 цифровых экранов были установлены в 1500 магазинах федеральной сети продуктового ритейла в 13 городах-миллионниках. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

Новые цифровые экраны появились в Нижнем Новгороде, Краснодаре, Екатеринбурге, Красноярске, Омске, Самаре, Уфе, Волгограде, Воронеже, Казани, Перми, Ростове-на-Дону и Челябинске.

Экраны расположены в прикассовых зонах — местах с высокой концентрацией внимания покупателей, которые проводят в очереди в среднем от трех до пяти минут. Такое размещение обеспечивает продолжительный визуальный контакт с рекламой.

Благодаря расширению сети экранов в городах-миллионниках у рекламодателей появляется больше возможностей для контакта и взаимодействия с аудиторией в регионах. Суммарное прогнозное количество контактов (OTS) одного рекламного сообщения выросло за счет увеличения количества экранов на 17% и теперь может составлять до 350 млн контактов в месяц. А сервис аналитики эффективности рекламной кампании (post campaign) поможет оценить влияние рекламы на продажи, узнаваемость бренда или построить конверсионную воронку. При формировании аналитики используются обезличенные агрегированных отчеты «Билайн», сформированные на основе анализе данных технических средств и обезличенных данных о пользователях, а также данные партнеров-ритейлеров.

Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам «Билайн»: «Мы стремимся к постоянному развитию нашей сети трансляции рекламы, чтобы предоставить рекламодателям удобный инструмент для планирования и запуска кампаний по всей России с единым сервисом и качеством. Месяц назад «Билайн» представил рынку платформу со встроенной аналитикой больших данных и ИИ для самостоятельного планирования и закупки рекламных кампаний брендами и агентствами. А расширение адресной программы на города-миллионники позволяет проводить масштабные федеральные рекламные кампании или таргетировать сообщения на ранее недоступные аудитории в регионах».

Digital indoor от «Билайн» позволяет размещать рекламу на цифровых носителях внутри магазинов и таргетировать ее на основе обезличенных агрегированных данных сотового оператора о нагрузке на базовые станции и характеристиках аудитории. Решение «Билайн» дает возможность настраивать и управлять рекламными кампаниями, обеспечивая единые стандарты размещения в ритейл-сетях партнеров: «Магнит», «Лента», «Дикси», «О`кей» и др.

Расширение сети экранов является частью стратегии «Билайн» по увеличению охвата аудитории в регионах России. Компания планирует продолжить развитие в других городах.