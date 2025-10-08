Билайн Big Data & AI и IVA Technologies объединяют усилия для развития корпоративных ИИ-сервисов и цифровых решений

Билайн Big Data & AI — команда, развивающая продукты на основе искусственного интеллекта и больших данных, и IVA Technologies заключили соглашение о стратегическом партнерстве для развития инновационных корпоративных сервисов и цифровых решений на российском рынке. Соглашение было подписано на форуме инновационных финансовых технологий «Финополис-2025».

В рамках партнерства компании объединят технические и исследовательские команды для развития цифровых продуктов на базе искусственного интеллекта для корпоративных коммуникаций и исследования новых возможностей использования ИИ-агентов для разных отраслей.

Одним из направлений сотрудничества станет внедрение искусственного интеллекта для управления клиентским опытом и работой сотрудников. В рамках инициативы планируется объединить усилия для реализации двух проектов: решение для анализа качества обслуживания в кол-центрах на основе полного цикла взаимодействия с клиентом и система для оценки климата в коллективе, а также вовлеченности сотрудников на основе метаданных о коммуникациях.

Команды планируют осуществлять исследования в области генеративного ИИ и коммуникаций нового поколения. В частности, совместно изучить возможности создания «Цифрового двойника команды» — ИИ-модели, которая имитирует работу команды и позволяет прогнозировать результаты проектов при изменениях в составе сотрудников, распределении задач или коммуникациях. Параллельно оценят возможности генеративного ИИ для автоматизации корпоративных коммуникаций. В амбициозных планах компаний также работа над специализированными ИИ-ассистентами для ритейла, финансового сектора и телекома, обученных на обезличенных корпоративных данных.

Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Билайна: «Разработка инновационных цифровых продуктов требует синергии разностороннего опыта и технологий. Мы стремимся создать инструменты, которые не просто автоматизируют задачи, а позволят принимать более взвешенные решения, повысив эффективность и прозрачность процессов. В партнерстве с IVA мы не только ускорим внедрение ИИ-решений, а заложим фундамент для новых форм корпоративного взаимодействия, где искусственный интеллект будет надежным партнером в управлении проектами и коммуникациями».

Станислав Иодковский, генеральный директор IVA Technologies: «Наша многолетняя экспертиза в создании корпоративных цифровых экосистем и технологические ресурсы Билайна позволяют нам уверенно смотреть в будущее партнерства. Уверен, что наши совместные проекты откроют новые возможности для рынка за счет новых ИИ-решений, где технологии органично интегрированы с бизнес-процессами, принося ощутимую пользу и увеличивая вовлеченность сотрудников и клиентов».

