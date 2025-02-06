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Индексная книга (каталог) CNews*
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Абуталимов Заур



06.02.2025 Ivideon запустил облачный сервис управления бизнесом 1
05.06.2024 «МегаФон» объявил о стратегическом партнёрстве Ivideon 2
31.10.2022 Ivideon стал одним из первых сервисов видеонаблюдения с управлением через голосового помощника «Алиса» от «Яндекс» 1
26.10.2022 Retail Analytics Box от Ivideon: новый аналитический сервис для сетевого ритейла 1
12.12.2019 Оптимизация расходов на ИТ: нестандартные решения 2
28.11.2019 Конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: лучшие практики» состоится 3 декабря 1
11.11.2019 Как видео превращается в данные и к чему это приводит 1

Публикаций - 7, упоминаний - 9

Абуталимов Заур и организации, системы, технологии, персоны:

Ivideon - Мобильные видеорешения 55 6
Selectel - Селектел 388 2
Logitech 421 1
Microsoft Corporation 24646 1
Крок - Croc 1777 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 66 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
Hikvision - Хиквижн 56 1
Центр2М - Center2М 66 1
Shure 13 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12669 1
Yandex - Яндекс 7374 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
Box inc - box.com - box.net 359 1
МегаФон 8883 1
Столичные аптеки 11 2
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 43 2
Почта России ПАО 2118 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
X5 Group - Перекрёсток 548 1
Русагро Группа Компаний 277 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21201 6
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4034 5
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1783 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15757 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10125 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12560 3
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 632 3
Visualization - Heatmap - Тепловая карта 129 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3397 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8024 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7413 2
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 891 2
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 259 2
VMS - Video Management System - Video Management Software - Surveillance Station - Системы управления видеонаблюдением - Программное обеспечение для управления видео 154 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66329 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11082 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50675 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4714 2
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 449 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3872 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1565 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4761 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2485 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16165 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30804 2
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 373 2
Видеокамера - Camcorder 2266 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3864 2
Оповещение и уведомление - Notification 4635 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3473 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 290 1
ONVIF - Open Network Video Interface Forum 38 1
RTSP - Real Time Streaming Protocol - Потоковый протокол реального времени 58 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3313 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6110 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4020 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1291 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13526 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 303 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3021 1
SAP HANA HyperServer 1 1
Google Android 14025 1
Apple iOS 7823 1
Linux OS 9983 1
Apple macOS 2067 1
Microsoft Office 3739 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 863 1
Apache OpenOffice 472 1
Ivideon Bridge 4 1
Logitech Brio 3 1
Logitech Rally System 10 1
Logitech Meetup 7 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 626 1
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 43 1
МегаФон Облако - МегаФон Деловое облако - МегаФон Cloud 32 1
Родионов Дмитрий 26 2
Мельник Антон 6 2
Колесников Юрий 10 2
Киселев Ярослав 2 1
Халматов Максим 64 1
Ишмамедов Константин 5 1
Залманов Андрей 37 1
Иванченко Марина 12 1
Касаткин Алексей 10 1
Галкин Николай 105 1
Краснов Андрей 3 1
Столяр Валерий 9 1
Гайдаров Игорь 2 1
Канушкина Алена 2 1
Данилов Кирилл 2 1
Кузин Артур 2 1
Емельченков Сергей 140 1
Юдников Андрей 14 1
Милек Татьяна 9 1
Антонян Эмин 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 144787 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43297 1
Европа Восточная 3077 1
Израиль 2736 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17074 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10968 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24167 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48134 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2169 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13560 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3118 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5775 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51196 2
Аудит - аудиторский услуги 2672 2
Open Space - офис открытого типа - опенспейс 56 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 563 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7623 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14390 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2819 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18560 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29162 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9837 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2314 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6146 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2762 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5986 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 565 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6964 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1207 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2766 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2413 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1256 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 819 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 792 1
Зоология - наука о животных 2612 1
Информатика - computer science - informatique 1056 1
Due diligence - Дью-дилидженс - процедура составления объективного представления об объекте инвестирования - Tech Due Diligence 63 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5768 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1241 1
Видеокамера - Видеосъёмка 694 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8700 1
Blacklist - Чёрный список 619 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 477 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8467 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8140 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 237 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2010 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338921, в очереди разбора - 770375.
Создано именных указателей - 167877.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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